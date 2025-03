Afrique: La Banque Africaine de Développement célèbre son 60e anniversaire à Tunis - Un partenariat solide qui se projette vers l'avenir

Depuis sa création, la Banque africaine de développement et la Tunisie entretiennent un partenariat solide qui ne cesse de se renforcer. À l'occasion de son 60e anniversaire, la BAD réaffirme son engagement aux côtés du gouvernement tunisien pour soutenir des projets structurants, au service du développement durable du pays.

La Banque africaine de développement (BAD) a célébré hier, à Tunis, son 60e anniversaire. La cérémonie organisée à cet effet a été marquée par la plantation de 60 arbres au Parc urbain Ennahli, une action symbolisant à la fois l'orientation durable de la banque et la pérennisation de sa collaboration avec la Tunisie. L'événement, organisé en partenariat avec les Scouts tunisiens de l'Ariana, s'est déroulé en présence des représentants du gouverneur de l'Ariana, de l'Anpe ainsi que du personnel de la Banque en Tunisie. Il vise à témoigner de la prise en compte par la BAD des considérations environnementales dans les projets qu'elle finance.

Un engagement fort en faveur du développement durable

«Nous avons planté des arbres qui resteront pendant des centaines d'années. C'est une action symbolique et porteuse d'avenir», a affirmé Mohamed El Azizi, directeur général de la BAD pour l'Afrique du Nord, dans son discours. Il a ajouté: «Comme un arbre, la Banque a grandi. Elle est devenue une force d'impulsion pour le développement, aussi bien en Afrique qu'en Tunisie. [...] La BAD s'est engagée en faveur du développement durable depuis sa création. L'environnement, la lutte contre le changement climatique et la biodiversité sont au coeur de nos interventions et de notre mission.

La BAD est très active et influente dans la COP pour défendre les intérêts du continent africain et soutenir toutes les initiatives visant à renforcer la résilience de nos pays». Mettant en avant l'importance des investissements de la BAD en Tunisie, El Azizi a souligné que le volume total d'intervention de la Banque en faveur de la Tunisie a atteint 11 milliards de dollars au cours des 60 dernières années. Parmi les projets emblématiques à vocation durable, il a cité l'amélioration de la qualité des eaux usées dans 11 gouvernorats et le soutien aux installations solaires à Kairouan, un projet aligné avec les priorités nationales en matière de transition énergétique.

De nouveaux projets en cours de préparation

Les relations entre la BAD et la Tunisie remontent aux premières années de la Banque. La Tunisie était, en effet, l'un des 23 membres fondateurs, adhérant à une vision commune qui rassemble aujourd'hui 81 pays à travers le continent et qui défend une Afrique prospère.

«Au cours des 60 dernières années, nous avons financé en Tunisie environ 11 milliards de dollars, soit 35 milliards de dinars, dans divers secteurs, notamment le transport, l'énergie, l'eau et l'assainissement, l'agriculture et l'entrepreneuriat. Et cela continue», a affirmé Malinne Blomberg, responsable pays de la BAD en Tunisie, dans une déclaration accordée à La Presse.

Interrogée sur les projets prioritaires convenus entre la Banque et le gouvernement, Blomberg a indiqué que la sécurité alimentaire et la sécurité hydrique figurent parmi les enjeux majeurs. «Avec l'accélération du changement climatique, l'action et l'investissement deviennent urgents», a-t-elle affirmé. Elle a également évoqué des projets visant le renforcement des chaînes de valeur et de la résilience des systèmes agricoles face aux crises.

Soutien au secteur privé et à la compétitivité de la Tunisie

Blomberg a, en outre, précisé que la Banque travaille en étroite collaboration avec le gouvernement tunisien pour améliorer la compétitivité du pays et favoriser la création d'emplois. Il ne s'agit pas, selon ses dires, seulement d'appuyer les entrepreneurs et les PME, mais aussi de contribuer au renforcement des infrastructures de base, un élément clé pour attirer les financements et les investissements privés. «Nous collaborons étroitement avec le gouvernement pour soutenir la vision de la Tunisie. Nous accompagnons également le secteur privé, notamment les banques commerciales et l'industrie, afin de contribuer à ce développement», a-t-elle indiqué.