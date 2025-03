Algérie: Ouverture des candidatures pour le 1e Prix du président de la République pour la Littérature et la Langue Arabe

ALGER — Le Haut Conseil de la langue arabe (HCLA) a annoncé l'ouverture des candidatures pour la première édition (session 2025) du Prix du président de la République pour la Littérature et la Langue Arabe, organisé par le HCLA, et ce à compter de ce samedi jusqu'au 31 octobre prochain, indique un communiqué de l'instance.

Le président du Conseil, Saleh Belaid a précisé que le Prix du président de la République pour la Littérature et la Langue Arabe, couvre, dans sa première édition, quatre domaines à savoir "l'essor de la langue arabe", qui englobe les oeuvres liées à la promotion de son utilisation dans divers aspects de la vie, "la domiciliation des connaissances", qui concerne les projets de recherche dans les domaines scientifiques et technologiques, "la traduction", qui porte sur les recherches à valeur scientifique et technologique, notamment les plus récentes, contribuant ainsi à suivre les évolutions scientifiques et technologiques, tandis que le quatrième et dernier domaine, intitulé "littérature et créativité", a trait au développement des recherches littéraires et créatives qui nourrissent le goût collectif et artistique, d'une part, et ravivent le sentiment de fierté et d'appartenance à la nation, d'autre part.

Les personnes souhaitant participer à ce Prix doivent déposer leurs candidatures en trois exemplaires auprès du secrétaire du comité de sélection du prix au HCLA, du 1er mars au 31 octobre 2025. Le prix sera remis le 18 décembre prochain, à l'occasion de la Journée mondiale de la langue arabe.

Les conditions de candidature pour cette première édition sont les suivantes : être de nationalité algérienne, avoir au moins 20 ans, présenter une oeuvre rédigée en langue arabe suivant une méthodologie académique. La candidature doit être individuelle et se limiter à une seule oeuvre dans l'un des domaines du prix. De plus, l'oeuvre ne doit pas avoir été préalablement récompensée par un prix ou une reconnaissance académique.

Pour consulter l'ensemble des conditions de candidature et obtenir davantage d'informations sur le prix, les personnes intéressées sont invitées à visiter le site web du Conseil via l'adresse suivante: www.hcla.dz.