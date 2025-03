Maroc: Le pays et l'Albanie renforcent leur partenariat stratégique

Dans le cadre d'une visite officielle, le Ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères de la République d'Albanie, M. Igli Hasani, a été reçu, ce jour, à Rabat par son homologue marocain, M. Nasser Bourita. Cette rencontre illustre la volonté commune des deux nations de consolider leurs relations et d'intensifier leur coopération dans divers domaines d'intérêt mutuel.

Un dialogue politique marqué par une convergence de vues

Les deux Ministres ont souligné l'excellence des relations bilatérales et ont réaffirmé leur engagement à les approfondir davantage. Outre le renforcement du dialogue politique, ils ont exprimé leur détermination à développer la coopération économique, commerciale et culturelle, dans une dynamique de rapprochement entre les acteurs institutionnels et privés des deux pays.

M. Igli Hasani a, par ailleurs, salué les réformes profondes engagées par le Maroc sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Il a particulièrement mis en exergue le Nouveau Modèle de Développement du Royaume, témoignant des progrès significatifs enregistrés en matière de modernisation économique, de gouvernance et d'inclusion sociale.

Un engagement commun pour la paix et la stabilité internationales

Dans un contexte international marqué par des défis croissants, le Maroc et l'Albanie ont réaffirmé leur attachement indéfectible aux principes de paix, de stabilité et de sécurité, aussi bien à l'échelle mondiale que régionale. Ils ont souligné l'importance du règlement pacifique des conflits, ainsi que du respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des Etats, principes cardinaux du droit international.

L'Albanie a salué le rôle du Maroc en tant que pôle de stabilité et moteur de développement en Afrique, mettant en avant sa contribution active à la coopération régionale. De son côté, le Royaume a reconnu les transformations notables survenues dans les Balkans occidentaux, contribuant à la consolidation de la paix et de la stabilité. Le Maroc a également mis en exergue l'action de l'Albanie en faveur du bon voisinage et de la coopération régionale.

Un intérêt affirmé pour les initiatives atlantiques du Maroc

L'Albanie a exprimé un vif intérêt pour les initiatives atlantiques lancées par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI en faveur du continent africain, en particulier l'Initiative Internationale du 6 novembre 2023 visant à garantir un accès des pays du Sahel à l'Océan Atlantique. Cette reconnaissance illustre le rôle grandissant du Maroc en tant qu'acteur clé de la coopération intercontinentale et de la connectivité entre l'Afrique, l'Europe et l'Atlantique.

Soutien réitéré à la marocanité du Sahara

Les échanges ont également porté sur la question du Sahara Marocain, dans ce sens, les deux Ministres ont réaffirmé leur appui au processus politique mené sous l'égide des Nations Unies, ainsi qu'aux efforts de l'Envoyé Personnel du Secrétaire Général de l'ONU, M. Staffan De Mistura.

L'Albanie a, à cet égard, reconnu l'importance de cette question pour le Maroc et a salué les efforts sérieux et crédibles du Royaume en vue d'une solution mutuellement acceptable. Elle a également exprimé son soutien à l'Initiative marocaine d'autonomie, présentée en 2007, la considérant comme une base réaliste et crédible pour le règlement de ce différend régional, en conformité avec la Résolution 2756 (2024) du Conseil de Sécurité de l'ONU.

Facilitation des échanges et renforcement des relations humaines

Dans un élan destiné à encourager les échanges humains et économiques, le Maroc a annoncé la levée des formalités de visa pour les citoyens albanais souhaitant effectuer de courts séjours au Royaume. Cette mesure stratégique vise à promouvoir le tourisme, à renforcer les échanges entre les populations et à consolider les relations bilatérales. Les deux parties se sont engagées à finaliser les procédures nécessaires afin d'assurer la mise en oeuvre effective de cette exonération.

Par ailleurs, M. Nasser Bourita a salué les efforts de l'Albanie dans son processus d'adhésion à l'Union Européenne et a souligné l'importance des réformes entreprises par le gouvernement albanais en vue de son intégration future au sein de l'espace communautaire.

Enfin, les deux Ministres ont convenu de poursuivre leurs consultations et leur coordination au sein des instances et organisations internationales, consolidant ainsi leur coopération sur les grands enjeux globaux.

Enfin, cette visite officielle marque une étape significative dans l'approfondissement des relations maroco-albanaises. Portées par des valeurs et des intérêts communs, celles-ci sont appelées à se renforcer dans les années à venir, dans une logique de coopération mutuellement bénéfique et de convergence stratégique sur la scène internationale.