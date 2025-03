Gabon: Ce que Dieu admire, révèle ce qu'Il est. Nous admirons le pragmatisme du Chef de l'État Oligui Nguema'

interview

La présidentielle du 12 avril s'approche à grand pas et certains candidats sont déjà connus. Beaucoup appellent à la candidature du Président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est le cas de Davy Macaire Ntoutoume Essone Ayong, Président du Mouvement National pour la Dignité et la Justice (MNDJ). Il appelle à la candidature du Général, pour la raison que c'est un homme pragmatique, un bâtisseur et fédérateur.

Bonjour monsieur le Président ! Comment se porte le Mouvement National pour la Dignité et la Justice (MNDJ) dont vous avez la lourde responsabilité ?

Bonjour Monsieur le Journaliste. Le Mouvement National pour la Dignité et la Justice le ( MNDJ )se porte parfaitement bien comme notre beau pays le Gabon qui renaît de ses cendres.

Votre sortie officielle c'est pour le 15 mars prochain. Qui est ce qui est prévu à cet effet ?

Oui effectivement, la sortie officielle du MNDJ est bien fixée pour le samedi 15 Mars prochain. Il est prévu d'une part, de transmettre un message de sensibilisation à l'endroit du Peuple gabonais, puis, un second message qui sera adressé personnellement au Président de la Transition, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema.

Vous soutenez les actions posées par le président de la transition et le CTRI. Quelles sont vos sources de motivations ?

Monsieur le Journaliste, il ya un adage qui dit :" Ce que Dieu admire, révèle ce que Dieu est ." Autrement dit, nous admirons le pragmatisme du Chef de l'État. D'ailleurs, il l'a si bien dit en posant des actes concrets, à savoir :"Nous, on ne sait pas faire la politique, mais on sait construire. On sait répondre aux doléances des populations..." D'où, le Mouvement National pour la Dignité et la Justice lance un appel insistant à la candidature du Président de la Transition, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema.

Merci monsieur le Président de nous avoir accordé cet entretien.

C'est moi qui vous remercie Monsieur le Journaliste de m'avoir accordé cet apprécie.