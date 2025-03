Togo: D'un symbole du luxe à une zone de non-droit

Une importante opération de police s'est déroulée samedi à l'Hôtel de la Paix, situé en bordure de mer à Lomé.

Ce lieu, autrefois emblématique du luxe et du tourisme, est aujourd'hui devenu une zone de non-droit, abritant des individus aux intentions douteuses. Face à cette situation préoccupante, les autorités ont décidé de reprendre le contrôle des lieux et de mettre fin à l'occupation anarchique des bâtiments.

Dans les années 1980, l'Hôtel de la Paix incarnait l'élégance et la splendeur de l'hôtellerie togolaise. Construit dans un cadre idyllique, à quelques pas de l'océan Atlantique, il était le rendez-vous incontournable des élites, des hommes d'affaires et des touristes étrangers. Avec son architecture imposante, ses chambres luxueuses et ses espaces de détente raffinés, cet établissement s'inscrivait parmi les meilleures adresses d'Afrique de l'Ouest.

À cette époque, le Togo, et plus particulièrement Lomé, bénéficiait d'un certain rayonnement touristique. L'hôtel accueillait des conférences internationales, des réceptions prestigieuses et des événements culturels majeurs. Son restaurant proposait une cuisine de haut niveau, et sa discothèque était prisée par la jeunesse dorée de la capitale. Un symbole du raffinement et de l'hospitalité togolaise.

Cependant, au fil des décennies, la situation a basculé. Avec le déclin du tourisme et les difficultés économiques du pays, l'hôtel a peu à peu perdu de sa superbe. L'entretien devenant insuffisant, les infrastructures se sont détériorées et les portes de l'établissement ont fini par se fermer définitivement. Depuis, l'Hôtel de la Paix est tombé dans l'oubli, jusqu'à devenir une zone de non-droit.

Les bâtiments délabrés sont progressivement devenus un refuge pour les délinquants et marginaux de la ville.

Face à cette situation alarmante, les autorités ont décidé d'agir. L'évacuation de l'ancien Hôtel de la Paix s'inscrit dans un vaste programme de récupération et de sécurisation des espaces publics occupés illégalement à Lomé et dans ses environs. L'objectif est de mettre fin à l'exploitation illégale de ces lieux et de réduire les risques sécuritaires qu'ils représentent.

Alors que l'évacuation vient d'être effectuée, la question de l'avenir du site reste posée. Va-t-il être réhabilité pour retrouver sa splendeur d'antan ou sera-t-il affecté à un autre projet d'utilité publique ? De nombreuses voix s'élèvent pour que cet espace stratégique soit réaménagé et valorisé au lieu de demeurer un vestige du passé.

L'Hôtel de la Paix a marqué l'histoire de Lomé et de nombreux Togolais conservent le souvenir d'un lieu majestueux, où se mêlaient luxe, culture et rencontres internationales. Espérons que cette évacuation soit le premier pas vers une réhabilitation digne de son passé glorieux.