Ethiopie: Le Premier ministre Abiy a adressé ses voeux à l'occasion du 129e anniversaire de la victoire d'Adwa

Addis Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed, dans son message à la veille du 129e anniversaire de la victoire d'Adwa, a souligné que la victoire est restée un témoignage pour les Éthiopiens et leur appréciation des valeurs humaines universelles.

Dans son message, le Premier ministre a exprimé : Les Éthiopiens célèbrent avec une immense fierté la 129e grande victoire d'Adwa, une bataille qui est finalement devenue une campagne pour la paix.

Il a expliqué comment les Éthiopiens avaient toujours montré un engagement ferme en faveur de la paix avant la campagne d'Adwa.

« Leur dévouement était si résolu que malgré les menaces et les provocations répétées de l'ennemi, ils ont choisi de supporter plutôt que de riposter », a noté Abiy.

Le Premier ministre a rappelé que l'armée italienne avait recruté et armé des bandits, tenté d'infiltrer le gouvernement éthiopien avec des agents, répandu la terreur et cherché à saper l'Éthiopie à l'échelle nationale et internationale.

Malgré ces provocations, l'Éthiopie est restée ferme, faisant preuve de patience et se préparant à un dernier recours, a affirmé le Premier ministre.

Selon lui, les Éthiopiens ont depuis longtemps compris les dures réalités de la guerre, façonnées par des siècles d'expérience et qui leur ont fait accorder plus d'importance à la paix que tout.

Le Premier ministre a en outre expliqué que la campagne d'Adwa n'était pas différente.

Malgré les appels répétés à la paix, le Premier ministre a déclaré que les forces ennemies avaient opté pour la guerre et que l'appel de l'Éthiopie à la paix avait été accueilli avec arrogance ajoutant que les envahisseurs italiens avaient sous-estimé l'Éthiopie et pris sa quête de paix pour de la peur et de la faiblesse.

Selon le Premier ministre, la bataille d'Adwa a été une confrontation entre ceux qui recherchaient la paix et ceux qui recherchaient la guerre.

« C'est l'une des principales raisons de notre victoire. Cela explique également pourquoi, après la bataille, nous ne sommes pas tombés dans des cycles de vengeance ou de haine. Nous nous sommes battus pour la paix, pas pour la guerre », a-t-il fait remarquer.

En outre, le Premier ministre a souligné que la victoire d'Adwa a renforcé l'engagement indéfectible de l'Éthiopie envers les valeurs universelles.

La victoire a également démontré la volonté de la nation de résister fermement à l'injustice tout en restant ouverte au dialogue pacifique, a-t-il ajouté.

Il a en outre révélé que les Éthiopiens restent toujours déterminés à défendre la paix, ajoutant : « Nous choisissons la voie de la paix, mais nous sommes toujours prêts à la défendre comme nos ancêtres. »