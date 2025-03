Afrique: L'esprit d'Adwa permet aux Africains de surmonter les défis contemporains

Addis Abeba — L'histoire relate un événement remarquable qui a eu lieu il y a 129 ans en Afrique, connu sous le nom de « bataille d'Adwa ».

Des Éthiopiens d'horizons divers, sous la direction de l'empereur Ménélik II, ont infligé une défaite cuisante à l'armée italienne envahissante, affirmant ainsi la souveraineté de l'Éthiopie.

La bataille a eu lieu à l'époque coloniale, lorsque de nombreuses puissances européennes se disputaient ce magnifique continent. Mais les Éthiopiens ont résisté.

À cette époque, une telle victoire semblait incroyable car ces colonisateurs n'auraient jamais imaginé qu'ils pourraient être battus par quiconque d'Afrique, car ils les percevaient comme trop faibles pour un tel défi.

Pour de nombreux Africains, cette victoire est emblématique de la résilience et de la force face à l'oppression extérieure. Elle a nourri un sentiment de nationalisme chez les peuples opprimés, servant de source de fierté et de cri de ralliement pour les générations futures.

Dans le monde d'aujourd'hui, alors que les Africains continuent de faire face aux répercussions du colonialisme, notamment aux difficultés socio-économiques et aux troubles politiques, l'esprit d'Adoua constitue un rappel important.

Nous pouvons tirer des leçons de la bataille d'Adoua pour faire face aux problèmes actuels tels que l'instabilité économique, la pauvreté, les systèmes politiques mondiaux injustes et la marginalisation des Africains dans diverses sphères du monde, ainsi qu'aux défis tels que l'insécurité alimentaire et les effets du changement climatique qui affectent de manière disproportionnée les nations africaines.

Les obstacles auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui nécessitent l'unité et des actions coordonnées entre les pays. En adoptant l'essence d'Adwa, les nations africaines peuvent promouvoir la coopération, en mettant en commun les ressources, les connaissances et l'expertise pour relever directement ces défis.

La bataille d'Adwa pousse la génération actuelle de dirigeants et de citoyens à rester déterminés dans la poursuite du progrès et du développement. Elle encourage un état d'esprit qui refuse d'accepter la défaite face à l'adversité, nous rappelant que la résistance et la résilience peuvent conduire à la liberté et à l'autonomisation.

Le triomphe d'Adwa constitue un moment charnière dans l'histoire pour les Africains d'aujourd'hui confrontés à divers défis. Alors que nous célébrons cette étape extraordinaire, trouvons la motivation dans l'unité et la force qui ont caractérisé cet événement déterminant.

En incarnant ces principes, nous pouvons affronter les obstacles actuels avec la même résilience, en veillant à ce que l'esprit d'Adwa inspire les générations futures.

Le récit d'Adwa transcende une simple victoire militaire ; il symbolise un voyage vers la dignité, l'estime de soi et une foi inébranlable dans notre capacité à influencer notre propre avenir.

Dans le monde d'aujourd'hui, la pertinence d'Adwa reste profonde. Les principes de souveraineté, d'autodétermination et d'unité qui ont émergé de cette bataille sont essentiels dans les discussions en cours sur le panafricanisme et la poursuite de la liberté politique et économique et de l'intégration régionale.