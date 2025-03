Afrique: Les anciens dirigeants africains ont appelé à un allègement urgent de la dette

Addis Abeba, — Huit anciens chefs d'État et de gouvernement africains ont signé la Déclaration du Cap, appelant à la nécessité cruciale d'un allègement de la dette pour les pays très endettés et plaidant pour une réduction des coûts d'emprunt pour tous les pays en développement.

La Déclaration a été signée lors du lancement de l'Initiative d'allègement de la dette des dirigeants africains (ALDRI), qui reflète l'engagement des dirigeants à se mobiliser pour une stratégie globale d'allègement de la dette pour les pays en situation financière désastreuse.

« La crise de la dette a été aggravée par la hausse des taux d'intérêt et un dollar plus fort, ce qui rend de plus en plus difficile pour les pays africains de gérer la dette libellée en dollars. Une solution mondiale à cette crise est non seulement vitale pour nos économies, mais profitera également à tout le monde dans le monde », a noté Jakaya Mrisho Kikwete, ancien président de la Tanzanie.

Le lancement de l'initiative a eu lieu en marge de la première réunion des ministres des Finances du G20 au Cap, où la présidence sud-africaine du G20 a fait de la viabilité de la dette une priorité. La déclaration s'aligne également sur l'Agenda 2063 de l'Union africaine, soulignant les aspirations de développement à long terme du continent.

L'Initiative des dirigeants africains sur l'allègement de la dette est dirigée par un groupe distingué d'anciens dirigeants africains, dont Hailemariam Desalegn, ancien Premier ministre d'Éthiopie, Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigéria, Joyce Banda, ancienne présidente du Malawi, Jakaya Mrisho Kikwete, ancien président de Tanzanie et Dr. Ameenah Gurib-Fakim, ancienne présidente de l'île Maurice.

L'initiative comprend également d'autres dirigeants du continent, dont Macky Sall, ancien président du Sénégal, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, ancien président du Ghana et Yemi Osinbajo, ancien vice-président du Nigéria.

Une action immédiate est essentielle et une avancée doit être réalisée lors de la réunion du G20 cette année. La présidence sud-africaine du G20 offre une occasion vitale de forger une position forte et unifiée sur l'allègement de la dette », a déclaré Yemi Osinbajo, ancien vice-président de la République fédérale du Nigéria.

Les signataires ont appelé à une intensification de la coopération internationale pour résoudre la crise de la dette et ont souligné la nécessité urgente de réformer l'architecture financière mondiale pour mieux soutenir les pays en développement.

« L'Afrique est confrontée à un fardeau de dette insoutenable. Il est crucial que nous nous unissions pour trouver une solution à cette crise. L'avenir de l'Afrique est étroitement lié à l'avenir du monde et nous devons oeuvrer pour résoudre la crise de la dette afin de favoriser un développement économique durable sur tout le continent. « L'engagement de l'Afrique du Sud à donner la priorité à l'allègement de la dette et à collaborer avec les autres pays pour s'attaquer aux causes profondes de la dette à coût élevé est le bienvenu », a déclaré Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigéria.

En 2023, les pays à revenu faible et intermédiaire ont collectivement dépensé 1 400 milliards de dollars pour le service de la dette extérieure, les paiements d'intérêts atteignant le montant stupéfiant de 406 milliards de dollars. L'Afrique, en particulier, est confrontée à des taux d'emprunt disproportionnellement élevés, ce qui rend plus difficile l'investissement dans la croissance et le développement du continent.

Alors que le sommet du G20 de 2025 approche, la Déclaration du Cap offre une occasion opportune d'attirer l'attention sur la crise de la dette africaine et sur les défis plus vastes auxquels sont confrontés les pays en développement, notamment la santé, l'éducation, l'insécurité alimentaire et énergétique et l'environnement.