Ile Maurice: Hajrah Sakauloo, première Mauricienne nommée CEO de HSBC Maurice

À compter du 1er mars, Hajrah Sakauloo prendra la tête de la branche mauricienne de la Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) en tant que CEO et Head of Banking. Elle succède à Greg Lowden, qui a marqué son mandat par une période de transformation majeure au sein de la banque.

Sous la direction de Greg Lowden, HSBC Maurice a notamment mené à bien la cession de ses activités de banque de détail, entraînant la migration de 38 000 clients vers Absa Bank (Mauritius) Ltd. Cette transition a permis à HSBC de se recentrer sur le service aux clients corporatifs et institutionnels internationaux, en s'appuyant sur son réseau mondial.

Dans ses nouvelles fonctions, Hajrah Sakauloo aura pour mission de piloter la croissance des activités, renforcer l'engagement client et assurer l'exécution de la stratégie de la banque. Elle supervisera également le cadre opérationnel et de gouvernance, la conformité réglementaire ainsi que les stratégies de gestion des talents.

Membre de l'Association of Chartered Certified Accountants (Fellow ACCA), Hajrah Sakauloo évolue au sein de la HSBC depuis 1997. Elle y a occupé plusieurs postes clés dans les domaines des opérations, du règlement et de la garde des titres, du risque crédit, de la banque d'entreprises et institutionnelle, ainsi que des marchés et de la banque globale, avec un accent particulier sur les activités internationales. Avant sa nomination, elle était responsable de la banque «wholesale», où elle a piloté des initiatives stratégiques visant à soutenir la croissance de clients allant de grandes multinationales à des entreprises de taille intermédiaire.

«Je suis honorée de prendre la direction de l'équipe HSBC Maurice. Au fil des années, nous avons bâti des relations de confiance solides avec nos clients, et je suis déterminée à les renforcer. HSBC Maurice est connectée à 58 marchés, ce qui nous permet d'offrir des solutions financières adaptées aux besoins des entreprises sur la scène internationale. En tant que banque reconnue comme la "Meilleure Banque de Commerce" par Euromoney et Global Finance, nous poursuivrons notre engagement en faveur de l'excellence et de l'innovation» a déclaré Hajrah Sakauloo après sa nomination.

Philip Fellowes, président d'HSBC Maurice, a salué cette nomination, qu'il qualifie d'exceptionnelle.

«Nous remercions Greg Lowden pour son leadership et son engagement qui ont contribué au succès et à la réputation d'HSBC Maurice en tant que partenaire de confiance. Nous sommes ravis d'accueillir Hajrah Sakauloo en tant que nouvelle Directrice Générale. Son expertise approfondie et son expérience internationale font d'elle une dirigeante idéale pour mener HSBC Maurice vers de nouveaux sommets. Il s'agit d'une étape clé pour la banque, et nous sommes convaincus qu'avec elle à sa tête, HSBC Maurice continuera à offrir des services bancaires internationaux de premier plan à nos clients.»

Grâce à son réseau mondial et son approche innovante, HSBC Maurice est idéalement positionnée pour répondre aux besoins évolutifs des clients corporatifs et institutionnels internationaux. La banque connecte efficacement les entreprises aux marchés mondiaux, leur offrant un accès facilité à des financements, des solutions de transaction bancaire et des opportunités transfrontalières sans précédent.