Ile Maurice: «Des voitures s'envolent... de ma vie je n'ai jamais connu un cyclone aussi intense»

Mme Conver, une Mauricienne qui fait des allers-retours entre Maurice et La Réunion depuis vingt ans et installée dans l'Est de l'île soeur depuis six ans, décrit une scène de chaos. Elle travaille pour Garm's, une association facilitant les échanges entre Maurice, La Réunion et les étrangers sur l'île.

À l'intérieur de son domicile, elle a entendu les rafales arracher des toitures, déraciner des arbres, projeter des débris percutant violemment les façades. «Il y a énormément de dégâts ici, dans l'Est du pays plus précisément à St-André et St-Benoît.»

Dès l'alerte orange, les autorités avaient prévenu : se mettre à l'abri, se préparer, stocker eau et vivres et s'attendre à des coupures d'électricité. Les centres d'hébergement ont été mis à la disposition du public. Les consignes étaient claires.

«On nous avait prévenus, on a eu des communiqués du préfet du maire nous demandant de prendre des précautions, mais rien ne laissait présager une telle intensité.»

Alors que le ciel s'éclaircit timidement, l'île panse ses plaies. Garance, lui, restera gravé dans les mémoires, comme un autre cyclone qui a fait trembler La Réunion.