Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 02 mars 2025

Sénégal/Mauvaise Gestion Publique : poursuites judiciaires en vue contre Macky Sall

L’ex-président sénégalais Macky Sall, qui a dirigé le Sénégal de 2012 à 2024, « sera appelé devant la justice » en raison de ses « actes extrêmement graves » dans la gestion du pays, a affirmé vendredi 28 février le gouvernement sénégalais via le porte-parole du gouvernement sénégalais, Moustapha Ndjekk Sarré, sur la radio privée RFM.

Cette décision fait suite à un rapport de la Cour des comptes publié le 12 février 2025 mettant en lumière des irrégularités graves dans la gestion des finances publiques sous son mandat. (Source Africa 24)

FESPACO/Etalon d’or : « Katanga, la danse des scorpions » primé

Le 29e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) s’est conclu ce samedi 1er mars avec l’attribution de sa plus haute distinction, l’Étalon d’or de Yennenga, au film « Katanga, la danse des scorpions » du réalisateur burkinabè Dani Kouyaté. Il a reçu son prix des mains du président Ibrahim Traoré.

Cette œuvre magistrale, qui avait déjà été distinguée par plusieurs prix spéciaux au cours du festival, s’est finalement imposée dans la catégorie fiction long-métrage, remportant la récompense suprême dotée de 20 millions de FCFA. (Source apanews)

Bénin: suspension du PRMP de la mairie de Bohicon pour violations des règles de passation des marchés publics

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la commune de Bohicon a été suspendu par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, le 13 février 2025, rapporte Fraternité FM.

Le 13 février 2025, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a ordonné la suspension de Djossou Comlan Roger, Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la commune de Bohicon. Cette décision fait suite à des accusations graves de violation des principes de transparence dans les procédures de passation des marchés, de non-respect de la séparation des fonctions entre la passation et la régulation, ainsi que de défaut de professionnalisme. (Source beninwebtv)

Onze soldats nigériens tués dans une attaque djihadiste près de l'Algérie

"Onze corps des forces de défense et de sécurité nigériennes ont été enterrés ce jour (samedi) 1er mars 2025 au cimetière musulman de la commune urbaine d'Agadez", a indiqué Aïr Info, un média basé dans cette ville du nord désertique du Niger.

L'inhumation s’est déroulée en présence de plusieurs responsables militaires dont le général Moussa Salaou Barmou, chef d'Etat-major des armées (CEMA), souligne le média qui publie des images de la cérémonie. (Source VOA Afrique)

Maroc: la population soulagée après l’annulation par le roi du sacrifice de l’Aïd

Le roi Mohammed VI demande aux familles de ne pas acheter de mouton cette année, pour préserver le budget des ménages. En raison de la sécheresse, les prix des moutons ont en effet atteint leur plus haut niveau sur les marchés. Une mesure bien accueillie par la société marocaine.

Ce n’était arrivé que trois fois dans l’histoire du Maroc indépendant. En 1963, alors que la guerre des sables contre l’Algérie avait provoqué une grave crise économique ; en 1981, à cause d’une sécheresse et d’un plan d’ajustement structurel et en 1996, alors que l’agriculture avait souffert d’un cruel manque de pluie. (Source RFI)

Violences basées sur le genre : Les femmes de Côte d’Ivoire disent non !

Le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant a organisé le samedi 1er mars 2025, à Abobo, une marche de sensibilisation aux violences faites aux femmes et aux féminicides.

La ministre Nassénéba Touré et Kandia Camara, maire de la commune d’Abobo, par ailleurs présidente du Sénat, entourées de plusieurs dizaines de femmes et d’hommes, ont marché du rond-point d’Abobo Kennedy à la place Hamed Bakayoko de la mairie.

« Cette marche citoyenne plus qu’un simple rassemblement, est le symbole d’une société qui refuse de détourner le regard face à l’injustice dans une nation qui s’élève pour protéger ses mères, ses filles, ses sœurs et ses épouses », a déclaré Nassénéba Touré, soulignant que les violences basées sur le genre ne sont pas de simples faits divers, ce sont des drames humains, des vies brisées, des rêves anéantis. (Source fratmat)

Présidentielle 2025 au Gabon : Appel au report de l’élection pour garantir des conditions équitables

En conférence de presse, ce samedi 1er mars 2025, des figures politiques gabonaises de premier plan ont marqué un tournant dans le débat sur l’élection présidentielle prévue le 12 avril. En effet, Alain Claude Bilie-By-Nze, Pierre Claver Maganga Moussavou, Ali Akbar Onanga Y’Obegue, ainsi que le Pr. Albert Ondo Ossa empêché, ont uni leurs voix pour exiger un report du scrutin.

À l’heure de la reconstruction du pays, ces mastodontes de la vie publique gabonaise ont décidé d’unir leurs voix pour défendre l’idéal d’une élection présidentielle transparente et crédible. Ces derniers invoquent des irrégularités majeures qui, selon eux, compromettent la vérité des urnes au terme dudit processus électoral. Partant du fichier électoral révisé sous l’empire d’une loi pourtant abrogée à la composition de l’ACER, les dés semblent pipés. (Source GabonMediaTime)

Mali/Complexe Agro-Industriel Seydou Diogo Awa (SDA) : La production de ses produits lancée hier !

Inauguré le 2 juillet 2024 par le président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta, le Complexe agro-industriel Seydou Diogo Awa (SDA) a officiellement démarré, hier jeudi 27 février 2025, la production de ces produits. Ce lancement s’est déroulé en présence du promoteur de l’usine, Seydou Kéita, ancien international, accompagné pour la circonstance de ses proches collaborateurs et de certains hommes de média.

Le Complexe agro-industriel Seydou Diogo Awa (SDA) est une initiative de l’ancien capitaine des Aigles du Mali, Seydou Kéita dit Seydoublen afin de contribuer à sa manière au développement socio-économique de son pays. (Source maliweb)

Plus de 60 000 réfugiés congolais en quête de sécurité au Burundi

Les violences qui secouent certaines régions du pays, en particulier dans l'est, forcent des milliers de personnes à fuir leur foyer. En l'espace de deux semaines, plus de 60 000 Congolais ont traversé la frontière pour chercher refuge au Burundi, fuyant les combats violents qui ont pris de l'ampleur.

Parmi ces réfugiés, beaucoup étaient déjà déplacés internes dans leur propre pays, mais l'intensification des affrontements a rendu leurs conditions de vie insoutenables. Ils ont tout perdu : leurs maisons, leurs proches, et parfois même leurs rêves de retour à une vie normale (Source africanews)

Cameroun/Ballon d’or 2024 : Samuel Eto’o satisfait après la cérémonie

Après la 3e édition sous son mandat, le président de la Fédération camerounaise a livré ses sentiments de satisfaction pour le travail accompli en vue de la réussite de cette cérémonie.

Samuel Eto’o, à la fin de la cérémonie du Ballon d’Or camerounais, le troisième sous son magistère, avait l’air d’un président de fédération comblé. Ravi de l’excellence de l’événement qui a cristallisé les attentions ce 28 février à Yaoundé. A la fin de la cérémonie qui a vu le sacre de Jean Bosco Nincho en Elite One et Naomi Eto en Guinness Super League, il a été abordé par des journalistes nationaux et étrangers. Samuel Eto’o était satisfait. (Source Lebledparle)