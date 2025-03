Burkina Faso: L'ENAM au MICA - Une stratégie pour recruter de futurs candidats

L'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM) a présenté ses offres de formation en cinéma et audiovisuel aux festivaliers au Marché international du cinéma et de l'audiovisuel (MICA). Les animateurs ont également fait de la prospection pour recruter des futurs candidats dans les filières de formation.

Comme les éditions passées, l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM) a pris part à la 29e édition du FESPACO. C'est ainsi qu'après la forte présence des énarques, à la cérémonie d'ouverture, le 22 février, l'institution s'est « vendue » au siège du FESPACO, au Marché international du cinéma et de l'audiovisuel, à travers ses offres de formation en s'installant dans les stands du MICA. A travers cette présence, l'ENAM veut se rapprocher davantage des acteurs du cinéma et de l'audiovisuel.

Puisque dans l'une des filières de formation, gestion des services touristiques, il y a l'administration culturelle, le tourisme, le cinéma et l'audiovisuel. L'un des animateurs du stand, Mahamadi Bilgo a confié qu'en tant qu'école supérieure de formation du personnel administratif du Burkina Faso, l'ENAM dispose d'offres de formation certifiante, de renforcement des capacités pour différents acteurs et dans différents domaines. A cela s'ajoutent les formations continues dans le domaine de l'audiovisuel.

« Nous disposons également beaucoup de formateurs dans ce domaine », a rassuré M. Bilgo.Il a précisé que les formations certifiantes sont en présentiel et sont dispensées dans plusieurs villes du pays et à l'extérieur. « Nos formations sont dispensées en plus du Burkina, au Niger, en Côte d'ivoire, au Maroc », a-t-il affirmé. « Nous rejoignons aussi les travailleurs sur les sites pour les former et ce, après l'expression des besoins du personnel », a-t-il ajouté. Après les formations dans les bureaux, a- t-il conclu, l'ENAM a en perspective des formations en ligne en vue de toucher plus de monde.