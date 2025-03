Afrique: FESPACO 2025 - Eugénie Metala, lauréate du Prix Gambéré Ernest, célèbre une pionnière oubliée du cinéma africain

La fondation Afkar a organisé, le vendredi 28 février 2025, à Ouagadougou, la remise du Prix spécial Gambéré Ernest FESPACO 2025. Ce prix vise à promouvoir la culture du développement en Afrique.

L'émotion était palpable dans la voix d'Eugénie Metala, réalisatrice camerounaise, lorsqu'elle a reçu le Prix Gambéré Ernest FESPACO 2025 pour son documentaire "Sita Bela, la première". La cérémonie de remise officielle du prix a eu lieu le vendredi 28 février 2025, à Ouagadougou.Selon elle, cette distinction est une grande fierté : "Ce prix est une reconnaissance immense pour moi : une première sélection au FESPACO et déjà une telle consécration », a-t-elle confié. Lauréate de cette deuxième édition du prix, elle a recu un chèque de 2 millions de francs CFA et un trophée.

Eugénie Metala a précisé que son documentaire "Sita Bela,la première" met en lumière une figure méconnue mais essentielle du cinéma africain. « Le documentaire Sita Bela retrace la vie de cette pionnière du cinéma camerounais et africain, à la fois journaliste, cinéaste et pilote de ligne. Elle a ouvert la voie à de nombreuses femmes dans l'audiovisuel, mais elle est malheureusement tombée dans l'oubli et est partie dans l'indifférence totale. Mon film est un hommage à son parcours exceptionnel et à son apport au cinéma africain »,a-t-elle expliqué.

Eugénie Metala évolue dans le monde du cinéma depuis cinq ans, après avoir réalisé son premier court-métrage documentaire en 2020: « C'est en faisant des recherches pour un autre projet que je suis tombée sur le nom de Sita Bela. Son histoire m'a intriguée et j'ai voulu lui redonner la place qu'elle mérite dans notre mémoire collective. » Et d'ajouter : « Ce prix est une invitation à redoubler d'efforts. Il me met une pression positive pour continuer à faire mieux et proposer des oeuvres encore plus impactantes. »

Au-delà de la récompense, la réalisatrice a adressé un message fort à ses compatriotes camerounais et à toute l'Afrique : « Nous devons apprendre à reconnaître nos icônes, à raconter nos histoires et à valoriser ceux qui nous ont précédés. C'est ainsi que nous construirons une culture forte et un cinéma puissant. »Pour le représentant de la présidente de la fondation, Aboubacar Karim Abdoul, cette oeuvre cinématographique reflète la nécessité de célébrer et de soutenir les hommes et les femmes qui montrent la voie du développement et du progrès : « Ce film, dans une réalisation captivante, émouvante et de très bonne facture technique et artistique, constitue un véritable appel à s'inspirer et à célébrer davantage nos héros méconnus », a-t-il déclaré.