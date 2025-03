Congo-Kinshasa: Jean-Pierre Lacroix à Beni pour réaffirmer son soutien à la MONUSCO et aux efforts de paix en au pays

communiqué de presse

En fin d'après-midi, le 28 février 2025, l'avion du Secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a atterri à l'aéroport de Beni Mavivi. Il était accompagné d'une délégation de haut niveau comprenant la cheffe de la MONUSCO, Bintou Keita, ainsi que le nouveau commandant de la Force de la MONUSCO, le lieutenant-général Ulisses de Mesquita Gomes.

Cette visite s'inscrit dans un contexte particulièrement difficile qui sévit actuellement dans l'est de la RDC. « Il est important de venir pour rencontrer les autorités congolaises et exprimer tout notre soutien, celui du Secrétariat, de nos collègues et de moi-même, à la MONUSCO », a déclaré Jean-Pierre Lacroix.

Alors que les populations de l'est du pays, ainsi que la MONUSCO, traversent des moments critiques, l'ONU tient à faire entendre sa voix. « C'était l'occasion de passer des messages essentiels sur notre détermination à pousser en faveur de la mise en oeuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, avec un accent particulier sur la nécessité d'une cessation des hostilités et la mise en oeuvre des engagements pris dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi », a-t-il ajouté.

Dans ce contexte, la MONUSCO pourrait se voir confier un nouveau mandat : superviser un éventuel cessez-le-feu, si celui-ci se concrétise. La Mission se prépare donc activement à cette éventualité.

Une visite à point nommé

Au cours de son séjour à Beni, Jean-Pierre Lacroix a rencontré le gouverneur de province, le général-major Évariste Somo Kakule. Pour rappel, Beni est actuellement la capitale provinciale provisoire du Nord-Kivu, où se sont installées les principales institutions.

À l'issue de leur entretien, le chef des opérations de maintien de la paix a souligné la gravité de la situation sécuritaire : « Nous avons discuté de l'offensive du M23, menée avec le soutien des forces armées rwandaises, et de ses conséquences catastrophiques dans de nombreux domaines, notamment humanitaire, économique et social ».

Le gouverneur de province a, pour sa part, salué cette marque de solidarité envers une région durement éprouvée : « Cette visite arrive à point nommé. La présence d'une autorité aussi importante des Nations Unies ici à Beni, dans ce contexte, témoigne du rôle stratégique de la MONUSCO. La Mission reste un partenaire clé non seulement pour la République démocratique du Congo en général, mais aussi pour la province du Nord-Kivu en particulier. Le quartier général de la Force de la MONUSCO sera temporairement basé à Beni, un atout majeur qui renforcera la collaboration entre nos forces et les Nations Unies, notamment en matière de sécurisation de la population et d'appui humanitaire et social ».

Protection des civils avant tout

Face aux nombreux défis, la MONUSCO continue d'assurer sa mission principale : la protection des civils, y compris dans les zones sous occupation rebelle. « Nous sommes dans une situation où une partie du territoire est occupée par le M23, cependant la MONUSCO reste présente et maintient toutes ses positions. Nous poursuivons notre mission de protection des civils, dans le respect du droit international humanitaire, en soutenant notamment les FARDC et d'autres acteurs humanitaires », a rappelé Jean-Pierre Lacroix.

Durant son séjour, il a également rencontré le personnel essentiel de la MONUSCO et du système des Nations Unies présent à Beni lui adressant ses félicitations et encouragements pour son engagement en faveur des populations congolaises. Le Secrétaire général adjoint de l'ONU a quitté Beni le 1er mars.