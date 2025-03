Algérie: Wilayas du sud - Manoeuvres et remise de grades marquent la célébration de la Journée mondiale de la PC

OUARGLA — La célébration de la journée mondiale de la Protection civile (1 mars) a été marquée, samedi dans les wilayas du Sud, par l'exécution de manoeuvres d'intervention et la remise de grades aux personnels de ce corps constitué.

Dans la wilaya d'Ouargla, la célébration a donné lieu à la mise en oeuvre, en présence des autorités locales, d'un exercice simulant un accident de transport de produits dangereux, exécuté par la cellule d'interventions en cas d'accidents biologiques, radioactifs ou chimiques.

Outre l'organisation de cérémonies de remise de grades à des travailleurs promus et de distinctions à des retraités de l'institution et aux vainqueurs de différentes compétitions sportives, la journée a permis de présenter le bilan de 2024 des activités de la Protection civile, en plus de l'organisation de "Portes ouvertes" sur le secteur et les activités de ses unités et postes avancés, a indiqué le directeur de la PC d'Ouargla, Nadir Belaâkroum.

La célébration de la journée a été également caractérisée par la remise de quatre (4) véhicules-tout-terrain aux unités secondaires d'In-Amenas, Debdeb et Bordj Omar-Idriss, et de l'unité principale d'Illizi, en plus d'une cérémonie en l'honneur des premiers promus en secourisme, dans le cadre du programme "Un secouriste pour chaque foyer".

Les équipes de la direction de la PC de la wilaya de Bordj Badji-Mokhtar ont mené, pour leur part, deux manoeuvres, l'une concernant le sauvetage d'une personne du premier étage d'une bâtisse, et l'autre une intervention dans un accident de circulation, ainsi que des cérémonies de remise de grades, de distinctions et de prix aux vainqueurs des différentes manifestations sportives organisées en hommage au défunt "Boudjemaâ Douin", affilié à la PC de Bordj Badji-Mokhtar.

Intervenant à cette occasion, le wali de Bordj Badji-Mokhtar, Mahfoud Benflis, a salué les efforts consentis par les éléments de la PC dans la protection des citoyens et la lutte contre les catastrophes, avant de se féliciter du degré de professionnalisme atteint par les éléments de ce corps constitué.

Cette manifestation a été mise à profit pour présenter aussi le bilan d'activités 2024 de la PC, liées à la formation des secouristes, l'organisation d'interventions en cas d'accidents de la circulation, d'incendies de forêt et d'intoxication au monoxyde de carbone, ainsi que l'animation de "Portes ouvertes" sur les équipements et moyens utilisés par la PC.

Placée sous le thème "La défense civile et la Protection civile, garants de la sécurité de la population", cette journée vise à valoriser les intenses efforts déployés par les services de la Protection civile pour faire face aux différentes catastrophes et crises menaçant la sécurité des citoyens.