Algérie: Ramadhan - La GN met en place un plan sécuritaire spécial

ALGER — Le commandement de la Gendarmerie nationale (GN) a mis en place, à l'occasion du mois sacré de Ramadhan, un plan sécuritaire spécial visant à sécuriser les zones urbaines et suburbaines, ainsi que le réseau routier relevant de son territoire de compétence, indique samedi un communiqué de ces services.

Ce plan a pour objectif de permettre aux citoyens d'accomplir le jeûne dans la sérénité et la quiétude, précise la même source indiquant qu'il prévoit le déploiement de dispositifs fixes et mobiles composés d'unités territoriales, d'unités de sécurité routière et d'équipes de sécurité et d'investigation, afin de garantir une surveillance efficace du territoire et d'assurer une présence permanente et continue sur le terrain.

Le plan de la GN repose sur l'action de proximité et la valorisation du service public pour assurer la sécurité publique et les opérations de contrôle des marchés de gros de fruits et légumes, ainsi que des boucheries, afin de garantir le respect des normes d'hygiène à travers le suivi de la chaîne d'approvisionnement des citoyens en ces produits, depuis les abattoirs agréés jusqu'aux points de vente.

Le plan en question prévoit le contrôle des prix et la sécurisation de l'environnement des citoyens pour assurer un climat de quiétude, d'autant que la fin du mois sacré coïncidera cette année avec les vacances scolaires de printemps qui connaissent une forte affluence des citoyens vers les lieux de détente et de loisirs de jour comme de nuit, ajoute le communiqué.

Le plan veille à assurer la fluidité du trafic au niveau des différents axes routiers, des marchés, des grandes surfaces, ainsi qu'au niveau des mosquées, ajoute le document, citant aussi les gares de transport des voyageurs et de trains, l'objectif étant d'assurer un service public de qualité aux citoyens et de garantir une intervention rapide et efficace en cas de besoin.

Il sera ainsi axé sur l'action de sensibilisation au profit des usagers de la route, en rappelant les risques de la conduite en état de fatigue et d'épuisement et en cas de manque de vigilance durant le mois du jeune.

A cette occasion, le commandement de la gendarmerie nationale a appelé les usagers de la route à faire preuve de vigilance et à respecter le code de la route lors de leurs déplacements.

La Gendarmerie nationale rappelle également le numéro vert 10.55 et la page "Tariki" mis à la disposition des citoyens 24h/24h pour tout signalement ou demande de renseignements ou d'aide.