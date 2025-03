Algérie: Ministère de l'Industrie - Installation de deux commissions pour le suivi et l'encadrement de l'activité de fabrication de pièces de rechange automobiles

ALGER — Deux commissions chargées du suivi et de l'encadrement de l'activité de fabrication de pièces de rechange automobiles ont été installées samedi au ministère de l'Industrie, indique un communiqué du ministère.

Ces deux commissions, installées par le ministre du secteur, Sifi Ghrieb, visent à lancer un réseau national de pièces de rechange automobiles afin d'augmenter le taux d'intégration nationale dans le domaine de la fabrication de véhicules.

Il s'agit de la commission d'orientation, qui sera chargée d'élaborer la stratégie générale de cette activité et d'assurer la coordination entre les différents acteurs, et de la commission des études et de l'ingénierie, chargée des aspects techniques relatifs aux normes et à la qualité des pièces de rechange, tout en fournissant un soutien technique et une formation aux fabricants locaux.

"Ces deux commissions seront associées à la définition de la méthodologie de calcul du taux d'intégration nationale dans la fabrication de pièces de rechange et de véhicules, à travers l'établissement de critères précis et transparents prenant en compte la contribution de chaque composant local dans la chaîne de production", ajoute la même source.

A cette occasion, le ministre a affirmé que cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'engagement du ministère de l'Industrie à soutenir les opérateurs économiques et à accompagner leurs projets, notamment par le biais du bureau vert qui prendra en charge le développement et le partenariat industriel, le suivi des projets industriels structurants, et le traitement des entraves administratives et techniques, et qui a été installé samedi avec dépôt des dossiers préliminaires relatifs aux projets structurants.

Il a estimé, en outre, que l'augmentation du taux d'intégration nationale dans l'industrie automobile "est la clé du développement mécanique en Algérie, ce qui permettra de réduire la dépendance à l'importation,

d'encourager l'industrialisation locale et la création d'opportunités d'investissement et de nouveaux partenariats dans ce secteur stratégique", ajoute le communiqué.