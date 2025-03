Guinée Bissau: Prolongation du mandat du président bissau-guinéen - Embalo fonce droit dans le mur

analyse

L'ombre d'une crise politique plane sur la Guinée-Bissau. En effet, depuis quelques jours, l'inquiétude grandit depuis que le président Umaru Sissoco Embalo, en fin de mandat, ruse avec le peuple pour garder le pouvoir.

On se rappelle, en effet, qu'il avait procédé à la dissolution du parlement dominé par l'opposition en décembre 2023. Par la suite, il avait fixé au 24 novembre 2024, les législatives anticipées, avant de les reporter « sine die » par un décret présidentiel. Mais alors que son mandat a pris fin le 27 février 2025, l'ancien général de 52 ans a annoncé unilatéralement et sans concertation, que les scrutins présidentiel et législatif ne pourraient pas avoir lieu avant le 30 novembre 2025.

Une décision qui, à n'en point douter, risque de plonger le pays dans une nouvelle crise politique. D'ores et déjà, l'opposition, emmenée par l'ex-Premier ministre Domingos Simoes Pereira, n'a pas tardé à appeler à la paralysie totale du pays. Un appel auquel s'attendaient visiblement les autorités bissau-guinéennes qui, par anticipation, ont mis en place un important dispositif de maintien d'ordre, après avoir interdit tout attroupement depuis plusieurs semaines.

Un bras de fer qui n'augure rien de bon pour ce petit pays en proie à l'instabilité politique. Face donc à la détermination de l'opposition, on ne peut s'empêcher de se poser la question suivante : comment Umaru Sissoco Embalo pourra-t-il désormais gouverner ?

Les missi dominici de l'organisation ouest-africaine, ont quitté le pays sur la pointe des pieds

En tous les cas, si la Guinée-Bissau (on touche du bois) venait à prendre feu, ce serait par la faute de Embalo. Car c'est lui le problème. Lui qui avait annoncé, en septembre 2024, que, sur conseil de son épouse, il ne serait pas candidat en 2025. Une annonce qui avait, on s'en souvient, été saluée par plus d'un, avant le rétropédalage du jeune quinquagénaire. Aujourd'hui en fin de mandat, il use de stratagèmes pour conserver le pouvoir.

De toute évidence, les arguments qu'il a avancés pour justifier le report à savoir « les obstacles techniques et financiers », ont été battus en brèche par l'opposition qui n'entend pas se laisser conter fleurette. En tout cas, Umaru Sissoco Embalo rate ainsi une occasion d'entrer dans l'histoire de son pays par la grande porte. En effet, celui qui s'érigeait en donneur de leçons lorsqu'il arrivait que l'on sollicite ses bons offices pour résoudre certaines crises politiques dans la sous-région ouest-africaine, surprend désagréablement.

Obnubilé par le pouvoir et tel un crustacé dans sa carapace, il refuse d'entendre raison et fonce droit dans le mur. Si fait qu'il a franchi le Rubicon en menaçant d'expulser manu militari la délégation de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) qui s'était rendue à Bissau pour une mission d'évaluation de la situation, et ce, alors même qu'un projet d'accord sur les élections de 2025, était en cours de finalisation.

En tout cas, les missi dominici de l'organisation ouest-africaine, ont quitté le pays sur la pointe des pieds. Preuve, s'il en est, qu'Embalo est décidé, envers et contre tous, à aller jusqu'au bout de sa logique.