Gabon: Création d'une charte de bonne conduite entre candidats à l'approche de la présidentielle

Au Gabon, à un mois et demi de la prochaine élection présidentielle, le climat devient de plus en plus tendu dans le pays. Le tribalisme, le régionalisme et la haine de l'adversaire politique montent dans les esprits. Pour calmer le jeu, un groupe de partis politiques et associations ont élaboré une charte de bonne conduite pendant et après la campagne pour l'élection présidentielle du 12 avril prochain.

La charte est portée par le Parti patriotique gabonais et le Mouvement des citoyens du Gabon. Une initiative en réaction à des dérives constatées dans le pays à six semaines de la présidentielle.

Alain Simplice Boungoueré est le président du Parti patriotique gabonais : « Il y a des attaques qui fusent çà et là, des clans qui se forment. Nous arrivons à une montée du tribalisme, toutes choses qui ne concourent pas à la paix et à l'unité nationale qui est chère à notre pays. »

Exemple marquant, il y a deux semaines, l'ancien premier ministre Alain Claude Bilie By Nze a été séquestré et interdit de tenir des causeries politiques dans deux villes du nord du pays. Pour Alain Simplice Boungoueré, cette charte est donc un pacte de non-agression : « Il s'agit d'appeler tous les candidats à l'élection présidentielle au respect de leur antagoniste, de s'abstenir des propos injurieux, d'incitation à la violence, des calomnies que tout le monde puisse respecter les résultats des unes et, en cas de contestation, se retourner vers les instances habilitées. »

Des copies de la charte ont été remises au Conseil national de la démocratie, une institution qui regroupe tous les partis politiques. Objectif : la faire signer par tous les candidats à l'élection présidentielle du 12 avril prochain.