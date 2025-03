Tchad: Des jeunes mobilisés pour reboiser le pays grâce à l'initiative U-Report

Au Tchad, des jeunes citoyens ont décidé de prendre les choses en main et de se battre pour améliorer la vie quotidienne, grâce à une initiative mondiale de l'Unicef. Les U-Reporters sont désormais 1,8 million dans le pays et font des choses très concrètes, comme à Ndjamena, où ils ont planté des arbres dans une cour d'un lycée de la capitale.

On les appelle les U-Reporters : cela se prononce à l'anglaise, « You Reporters ». C'est un collectif de jeunes qui se bat pour améliorer le quotidien des gens. Ils étaient 30 000 en 2020 au Tchad, ils sont désormais 1,8 million, qui font partie d'une initiative lancée mondialement par l'Unicef.

Très actifs pendant la crise du coronavirus, ils ont été remarqués par le gouvernement tchadien qui a fait appel à eux durant les inondations de 2024 pour secourir les sinistrés. Aujourd'hui, ils se battent contre la déforestation en plantant des arbres partout sur le territoire.

Une cour de lycée reboisée

Dans le lycée de Habbéna, dans le 7e arrondissement de Ndjamena en cette fin de mois de février, ils creusent une terre dure et sèche à l'aide d'une barre à mine. « Juste là, voilà pour que ça, soit bien droit », conseille l'un d'entre eux. Puis, ils arrosent le jeune plant placé au fond du trou. Depuis 2020, chaque année, les U reporters plantent une cinquantaine d'arbrisseaux dans cette vaste cour dépourvue d'ombres.

Rita Christelle Sabou, ancien élève du lycée, est à l'origine de cette initiative. « À ma première année ici, c'était en classe de seconde, il n'y avait pas de l'ombre pendant les heures de pause, on n'avait pas d'endroit pour se reposer au fait. Donc quand on nous a sensibilisés et qu'on nous a expliqué beaucoup de choses concernant les arbres, je me suis dit "Ah ça c'est une bonne chose". Donc, on va, nous aussi, essayer de faire un petit quelque chose ici, voir ce que ça va donner. »

Pour moi, planter un arbre, c'est comme vivre.

Un combat long et laborieux : 90 % des jeunes plants ne survivent pas aux chaleurs extrêmes. Mais pas de quoi décourager Imir, 18 ans, qui a repris le flambeau : « Ce qui me donne plus de joie. C'est l'adage qui dit "celui qui n'a pas planté un arbre avant de mourir a vécu inutilement". Donc pour moi, planter un arbre, c'est comme vivre, parce que je vois que l'arbre, c'est la vie, il nous permet d'avoir de la pluie, de nous donner de l'ombre. En tout ca, l'arbre nous fournit beaucoup de choses ».

Les U-Reporters veulent désormais reboiser les alentours du lycée, pour eux, pour les habitants et pour les générations futures.