Angola: Le Président de la République salue les femmes angolaises pour leur contribution héroïque

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a salué dimanche, les femmes angolaises, soulignant leur contribution « héroïque », permanente et irremplaçable à la cause de la paix, de la justice sociale et du progrès en Angola.

Dans un message à l'occasion de la Journée de la femme angolaise, qui est célébrée dimanche, l'homme d'État a écrit qu'en cette année où le 50e anniversaire de l'indépendance nationale est commémoré avec une jubilation méritée, il convient de rappeler l'action déterminée des femmes angolaises depuis l'époque de la lutte pour la libération nationale jusqu'à aujourd'hui.

Il a souligné qu'au cours de cette période, chacun a pu constater avec fierté leur rôle croissant dans toutes les sphères de la société angolaise.

Par leur propre mérite et leur propre droit, écrit le Président, les femmes occupent actuellement les positions les plus variées dans la sphère publique et au-delà, oeuvrant sans relâche en faveur du bien-être collectif.

« Que le 2 mars soit à nouveau un répit pour la lutte quotidienne menée par toutes les femmes angolaises, de Cabinda à Cunene, en tant que piliers dans l'éducation de leurs enfants, en tant que gestionnaires de l'équilibre et de l'harmonie de leurs foyers, en tant qu'actrices résilientes dans la production de nourriture dans les campagnes, en bref, en tant que force incontournable dans l'effort général de résolution », a conclu le Président João Lourenço.

La Journée de la femme angolaise est célébrée le 2 mars, en reconnaissance de son rôle dans la lutte de résistance du peuple angolais contre l'occupation coloniale.