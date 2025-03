Cote d'Ivoire: Egalité homme-femme - Le Pr Euphrasie Kouassi Yao distinguée Docteur Honoris Causa en Philosophie par l'Université Jharkhand Rai en Inde

La prestigieuse Université Jharkhand Rai, en Inde, a décerné, le vendredi 28 février 2025, le Doctorat Honoris Causa en philosophie à la ministre Euphrasie Kouassi Yao, titulaire de la Chaire UNESCO « Eau, Femmes et Pouvoir de Décision » (CUEFPOD), en reconnaissance de ses 35 années d'engagement en faveur de l'autonomisation des femmes, de l'égalité des chances entre hommes et femmes, de la justice sociale, de la paix et du développement inclusif et durable, tant en Afrique qu'à l'échelle mondiale.

Seule Africaine parmi les lauréats, elle a reçu sa distinction aux côtés de trois autres personnalités de haut rang : Dr Epsy Campbell Barr, ancienne Vice-Présidente du Costa Rica, Madame Datin Hartinibinti Osman, Directrice générale du groupe Prihatin en Malaisie, et Sulajja Firodia Motwani, fondatrice et PDG de Kinetic Green en Inde.

Elle a exprimé sa profonde gratitude à l'Université Jharkhand Rai pour cette distinction, symbole de l'envergure internationale de ses actions.

Experte mondiale sur ces thématiques, l'ex-conseillère spéciale du Président de la République de Côte d'Ivoire, en charge du genre pendant sept ans, a souligné l'interconnexion entre les initiatives locales en Côte d'Ivoire et en Inde, et leur impact global. Elle a rappelé que la promotion de l'égalité des chances entre hommes et femmes s'inscrit dans une démarche universelle en faveur de la justice sociale, de la paix et du développement durable. Saluant la vision de cette université qui place l'égalité des chances entre hommes et femmes et la paix au coeur de ses valeurs, l'actuelle conseillère spéciale chargée du genre du Premier ministre ivoirien a insisté sur les similitudes entre les engagements de l'Inde et de la Côte d'Ivoire en matière de promotion des droits des femmes et des filles.

« Ce doctorat honore, non seulement mon engagement personnel, mais aussi celui de toutes les personnes, femmes et hommes, qui oeuvrent pour l'inclusion et la justice sociale à travers le monde », a affirmé Mme Euphrasie Kouassi Yao, avant de réitérer son engagement à renforcer la collaboration entre l'Université Jharkhand Rai et la Chaire UNESCO « Eau, Femmes et Pouvoir de Décision », afin de partager les meilleures pratiques visant à garantir un impact plus large des initiatives en faveur de l'égalité des chances entre hommes et femmes.

Pour Mme Mme Euphrasie Kouassi Yao, cette distinction met également en lumière le leadership visionnaire et éclairé du Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane OUATTARA, ainsi que l'engagement du gouvernement en faveur de l'égalité des chances.

La cérémonie de distinction s'est tenue en présence de M. Santosh Kumar Gangwar, Gouverneur de l'État de Jharkhand, de M. Eric Camille N'dry, Ambassadeur de Côte d'Ivoire en Inde, et de plusieurs autres personnalités du monde diplomatique, académique, politique et du secteur privé.