Gabon: REAGIR en marche pour la présidentielle d'avril 2025

La date butoir de la présidentielle approche à grand pas. C'est le 12 avril prochain. Les formations politiques se préparent pour y prendre part. C'est le cas de REAGIR qui met en oeuvre ses stratégies. Les militants et sympathisants de ce parti politique se mettent en ordre de bataille et occupent déjà le terrain et un peu partout à Libreville, comme à l'intérieur du pays pour procéder à des installations.

Ce samedi 1er mars 2025, la commune d'Owendo, précisément le quartier Akournam 2 a accueilli la Secrétaire Exécutive Eléonore Obame accompagnée d'une délégation. Avec sa délégation, elle a procédé à l'installation d'Alexis Christian Ekang, en tant que Délégué communal de cette circonscription électorale. Cela s'est fait, conformément aux différentes missions qui sont assignées au Secrétariat exécutif au sein du parti. L'objectif est d'installer ses bases. Le bureau exécutif peut compter sur ces dernières pour animer le parti dans les arrondissements, Communes et dans les provinces.

"Nous venons d'installer à Owendo, le Délégué Communal de REAGIR qui est Alexis Christian Ekang. Il s'est démarqué parmi plusieurs d'entre vous. Il est à REAGIR depuis sa création. ", a rappelé le Secrétaire exécutif du parti Réappropriation du Gabon, de son Indépendance, pour sa Reconstruction. " Ce n'est pas toujours facile d'adhérer à un parti politique qui n'a pas les moyens de l'État, pour faire vivre le parti ", a t-elle poursuivi.

Pour le nouveau délégué, c'est une responsabilité pour lui. Il dit en être conscient et fera de son mieux pour le mériter. Aussi, travaillera )il en étroite collaboration avec les autres pour mener à bien les missions qui sont les siennes et surtout, apporter sa pierre à l'édification du parti.

Il faut rappeler que depuis plusieurs semaines, REAGIR sillonne les villes et villages, à la rencontre de ses points focaux et de ses délégués provinciaux et communaux à Libreville et ses environs et même à l'intérieur du pays. REAGIR entend poursuivre ses sorties dans tout le pays pour une meilleure mobilisation en vue de l'élection présidentielle du 12 Avril 2025.

Ce parti politique tient à la Réappropriation du Gabon, de son Indépendance, pour sa Reconstruction. Les messages sont véhiculés, les populations sont à l'écoute et les stratégies se préparent pour la présidentielle et d'autres joutes électorales après le 12 avril.