Soudan: Discussion des aspects de la coopération et de la coordination entre le pays et les mécanismes des droits de l'homme

Genève — Le Ministre de la Justice Dr. Muawia Osman a rencontré dimanche Izi Brand Kephers, Sous-Secrétaire générale aux droits de l'homme au Palais des Nations à Genève, en marge de sa participation à la 58ème session du Conseil des Droits de l'Homme à Genève

Les deux parties ont discuté des possibilités de coopération et de coordination entre le Soudan et les Nations Unies en général et les mécanismes des droits de l'homme en particulier.

Le Ministre de la Justice a fourni une explication de la situation dans le pays et des questions liées aux droits de l'homme, en particulier les efforts des autorités judiciaires visant à établir la justice et l'état de droit, la responsabilité, la lutte contre l'impunité, la protection des civils et la lutte contre les violations et abus des droits de l'homme et du droit international humanitaire.

Il a également évoqué la réouverture des tribunaux, des parquets et de la police dans les États d'Al-Gezira et de Khartoum après l'expulsion des milices rebelles-FSR et leur reprise de leur travail, ainsi que la restauration des archives électroniques du ministère de la Justice et de l'Intérieur qui ont été attaquées, et la création d'une plateforme électronique pour recevoir les rapports et ne pas adhérer à la juridiction territoriale dans l'enregistrement des rapports.

Il a souligné l'engagement du Soudan à coopérer avec le Haut Commissaire et à déléguer l'expert désigné.

Il a passé en revue la feuille de route annoncée par le Président du Conseil de souveraineté concernant les modalités de la période de transition après la fin de la guerre.

De son côté, la Sous-secrétaire générale aux droits de l'homme a affirmé la volonté des Nations Unies de travailler avec le gouvernement soudanais, remerciant ce dernier d'avoir facilité l'arrivée du personnel du bureau de pays du Haut-commissariat aux droits de l'homme au Soudan et la reprise de son travail. Elle a exprimé ses voeux pour le retour de la stabilité et de la paix au Soudan.