Tunisie: Malte - 247 millions de dinars d'échanges commerciaux en 2024, un potentiel à exploiter

Les statistiques du Centre de promotion des exportations (CEPEX) révèlent que, malgré leur proximité géographique et culturelle, les échanges commerciaux entre la Tunisie et Malte demeurent modestes. En 2024, le volume des échanges a atteint environ 247 millions de dinars, dont 150 millions de dinars d'exportations tunisiennes et 97 millions de dinars d'importations en provenance de Malte.

Les produits industriels divers représentent l'essentiel des échanges, avec 80 % des exportations tunisiennes et 72 % des importations. Le secteur des industries mécaniques et électriques arrive en deuxième position, avec 9,5 % des exportations et 18,2 % des importations. Parmi les principaux produits exportés par la Tunisie figurent le ciment blanc, les huiles pétrolières et le thon rouge.

Afin de stimuler les échanges bilatéraux et d'explorer de nouveaux débouchés, le CEPEX, en collaboration avec l'ambassade de Tunisie à La Valette, a organisé du 24 au 26 février 2025 une mission de prospection au profit d'une délégation de la Chambre des petites et moyennes entreprises de Malte. Cette institution, forte de plus de 75 ans d'existence, représente plus de 7 000 membres répartis sur 12 000 points de vente.

La délégation maltaise était conduite par Paul Abela, président de la Chambre des PME, accompagné de l'ambassadeur de Malte en Tunisie, Joseph Sammut. Elle comptait des dizaines d'entreprises opérant dans des secteurs variés tels que la finance, le tourisme, la logistique, la gestion des déchets, l'artisanat, l'agroalimentaire, ainsi que l'emploi des compétences tunisiennes dans le domaine des services.

Le programme de la mission s'est étalé sur trois jours, alternant visites d'entreprises à Tunis et Sousse, rencontres bilatérales et échanges avec des acteurs institutionnels. La délégation a également visité une huilerie à Sidi Bou Ali, où une séance de dégustation d'huile d'olive tunisienne a été organisée sous la supervision d'un expert international.

Les représentants maltais se sont rendus au siège du CEPEX pour discuter des leviers de développement des échanges et des opportunités d'investissement. Ils ont également rencontré des responsables de la Chambre de commerce et d'industrie de Tunis, de l'Agence de promotion de l'investissement extérieur et de la Chambre de commerce et d'industrie de Sousse.

Au total, près de 100 réunions B2B ont eu lieu entre entreprises tunisiennes et maltaises. Parmi les participants figuraient 38 entreprises tunisiennes actives dans des secteurs comme l'artisanat, l'agriculture, les équipements médicaux et les services financiers, ainsi que cinq structures d'accompagnement, dont le Groupement interprofessionnel des industries agroalimentaires et l'Agence tunisienne de coopération technique.

Ces rencontres seront suivies d'une évaluation numérique pour mesurer le potentiel des exportations, analyser les indicateurs de performance et identifier les axes de développement.

Malte se classe au 29e rang des clients de la Tunisie en 2024, captant 0,24 % des exportations, et au 47e rang des fournisseurs, représentant 0,12 % des importations. Toutefois, au sein de l'Union européenne, Malte est le 16e client de la Tunisie et son 22e fournisseur. Inversement, pour Malte, la Tunisie est le premier fournisseur et le deuxième client africain, soulignant la dimension stratégique des relations économiques entre les deux pays malgré un volume d'échanges encore limité.

Cette mission a permis de poser les bases d'un rapprochement commercial plus solide entre la Tunisie et Malte. Les résultats des rencontres et les opportunités identifiées pourraient ouvrir la voie à une augmentation des flux commerciaux et à l'émergence de nouveaux partenariats stratégiques.

L'intérêt des entreprises maltaises pour les produits et services tunisiens, couplé à la complémentarité des secteurs d'activité, laisse entrevoir un potentiel significatif de croissance des échanges à moyen et long terme.