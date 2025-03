Cote d'Ivoire: Logements sociaux et économiques - 1302 souscripteurs de Bingerville reçoivent leurs clés

La cérémonie s'est tenue, à Bingerville, en présence du Premier ministre, Robert Beugré Mambé.

Les souscripteurs au projet de logements sociaux et économiques de Bingerville peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. Ils étaient 1302 à recevoir, hier 27 février 2025, les clés de leurs appartements des mains du Premier ministre, Robert Beugré Mambé. C'était à l'occasion d'une cérémonie solennelle pleine de symboles.

La remise de clés, qui fait suite à celle de Grand-Bassam, le 21 février 2025, vient concrétiser l'ambition du Programme présidentiel de logements sociaux et économiques. Elle marque un tournant décisif dans l'engagement du gouvernement à améliorer le cadre de vie des citoyens.

Le chef du gouvernement a présenté, à cette occasion, les typologies des différents logements. Expliquant qu'il y en a quatre : les logements sociaux, économiques, de moyen standing et de haut standing. Il a tenu à signifier que pour chaque type de logement, le gouvernement apporte une contribution visant à réduire le coût d'achat de la maison.

« L'État prend en charge 30, 40 voire 50% des coûts du logement. L'effort du gouvernement, c'est de permettre aux Ivoiriens d'acquérir des logements à moindre coût », a révélé le Premier ministre. Soulignant que l'État a demandé que, sur un même site, il faudrait qu'on retrouve ces quatre types de construction de sorte avoir la mixité.

Beugré Mambé a exhorté les nouveaux acquéreurs à prendre soin de leur bien.

« Avoir une maison est une excellente chose. Mais il faut prendre soin de ces

maisons », a conseillé le chef du gouvernement. Le locataire de la Primature a également encouragé les Ivoiriens à suivre la politique de logements du Président Ouattara, affirmant que

« de bonnes choses vont arriver et qu'il ne faut pas manquer cette occasion ».

Il a, en outre, affirmé que de nombreux programmes seront mis en chantier, appelant ainsi à la vigilance. Il a révélé que, sur instruction du Président, une commission spéciale sera mise sur pied pour gérer la sélection des candidats pour les locations simples, seule garantie que chaque citoyen ait une chance d'accéder à un logement.

Le ministre Bruno Koné a exprimé sa satisfaction, affirmant que cette remise de clés marque une étape significative du programme présidentiel. « Nous sommes ici pour célébrer une nouvelle étape, celle de la remise de 1 302 nouvelles clés à leurs heureux bénéficiaires », a-t-il soutenu.

Tout en rappelant que la mission de son ministère est grande. Il doit créer les conditions nécessaires pour accélérer la cadence, en vue de satisfaire davantage les concitoyens en matière de logement et de cadre de vie sain. « À travers ces remises de clés successives, nous concrétisons des années d'efforts pour bâtir des logements de qualité adaptés aux besoins des ménages », a-t-il précisé. Après Grand-Bassam et Bingerville, la prochaine étape sera Songon-Kassemblé.

Au total, sont 4 672 clés qui seront distribuées au début de l'année 2025, dont 63% de logements sociaux et économiques et 37% de logements de moyen et haut standing. Par ailleurs, il a ajouté que les 1 302 unités récentes ont été réalisées par plusieurs promoteurs, notamment Promogile et Addoha. Ces cités livrées bénéficient d'un aménagement de qualité, pris en charge par l'État : voiries aménagées, réseaux d'électricité et d'eau fonctionnels, systèmes d'assainissement des eaux pluviales et usées et même l'extension du canal de drainage vers l'exutoire. Elysabeth Yamké, porte-parole des nouveaux acquéreurs, a exprimé sa satisfaction :

« Les logements sociaux sont une réalité, ce n'est pas une arnaque » a-t-elle déclaré.