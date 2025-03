Ile Maurice: Ocean Star - Un voyage au cœur de la jeunesse mauricienne

Ocean Star, le film du réalisateur et scénariste britannique Adam Hamdy, a récemment été reconnu sur la scène internationale en atteignant la finale du New Delhi International Film Festival et en étant sélectionné pour l'Anatolia International Film Festival. Ce documentaire propose une immersion dans le quotidien des jeunes de l'Île Maurice, explorant les défis et opportunités qui façonnent leur avenir. Le film met également en avant le football local et l'importance de la formation.

Un hommage à l'Île Maurice et à sa jeunesse

Adam Hamdy a toujours été fasciné par la diversité culturelle et la beauté naturelle de l'Île Maurice. « L'idée de ce film m'est venue lors d'un voyage sur l'île. J'ai été frappé par la richesse des paysages et la chaleur de ses habitants », explique-t-il. Ocean Star ne se limite pas à un simple projet cinématographique ; il s'agit d'une véritable exploration des émotions et des récits cachés derrière chaque coin de l'île.

Ce qui distingue Ocean Star des autres films en compétition, selon Hamdy, c'est son approche réaliste : «Nous ne sommes ni implacablement pessimistes, ni irréalistes. Nous présentons la vérité telle qu'elle est, avec ses bons et ses mauvais côtés. L'énergie des jeunes est puissante, et leur capacité à surmonter les défis a touché les jurys.» L'esthétique du film, mettant en valeur la beauté vibrante de Maurice, contribue également à son impact.

Le documentaire aborde des thèmes universels tels que l'agriculture durable, les droits LGBTQ+, l'éducation, les carrières sportives et artistiques. Hamdy insiste sur le fait que ce projet vise aussi à mieux comprendre les réalités vécues par la jeunesse. «Les jeunes nous parlent de l'état de l'éducation, de la santé et de l'économie. Beaucoup des problèmes auxquels ils font face sont universels, ce qui rend le film accessible à un public international.»

Le football un tremplin vers l'avenir

L'un des aspects marquants du film est son exploration du football mauricien. Pour Adam Hamdy, ce sport ne se limite pas à un simple loisir : il représente une véritable opportunité de progression pour la jeunesse. Des témoignages poignants de jeunes footballeurs révèlent comment le football leur permet de s'éloigner des fléaux sociaux, comme la drogue, et leur ouvre des portes vers des bourses d'études à l'étranger. Les amateurs du ballon rond ont souligné que le football leur a permis de s'éloigner des fléaux sociaux.

Le réalisateur souligne que le football mauricien est en pleine expansion et attire de plus en plus l'attention des recruteurs internationaux. «Mon fils joue au football depuis qu'il a 16 mois. Le football offre des opportunités incroyables et permet aux jeunes d'éviter certains dangers. Grâce au documentaire, trois joueurs de moins de 18 ans ont été repérés par des agents et des recruteurs européens», affirme-t-il.

Plusieurs séquences du film ont été tournées au complexe sportif de Côte-d'Or, au Champ de Mars, dans les rues de Sainte-Croix et chez des habitants mauriciens. À Côte-d'Or, Neil Murphy, head coach de l'Académie de Liverpool, partage son expérience avec les jeunes footballeurs et leur passion pour le ballon rond. À l'hôtel Long Beach, un biologiste marin rappelle l'urgence de protéger l'environnement. Le film illustre également la réalité du football local avec des images d'un terrain mal entretenu, où l'herbe a pratiquement disparu, témoignant des défis auxquels font face certains jeunes passionnés. Adam Hamdy a voulu faire l'écho de la jeunesse mauricienne et souligne qu'un autre film verra bientôt le jour.

Un projet ambitieux malgré les défis

«La vie est trop courte», affirme Adam Hamdy. Après une carrière réussie en conseil pour des entreprises FTSE 100 et Fortune 500, il a décidé de changer de cap suite au décès soudain de son père. Il s'est alors consacré pleinement à sa passion pour l'écriture et le cinéma. Installé dans le nord de Maurice avec sa femme, leurs trois enfants et «deux chiens excentriques», il a su transformer les défis du tournage en une véritable leçon d'adaptation. Adam Hamdy, le réalisateur.

«Le tournage sur l'île a été un véritable défi en raison des conditions climatiques imprévisibles. Mais ces obstacles m'ont appris à être flexible et à m'adapter», confie-t-il.

L'équipe du film a su capturer la diversité et la richesse de la culture mauricienne :

À Bain de Rosnay, la beauté du paysage et la solitude d'un pêcheur en quête d'une belle prise sont mises en avant.

À Côte-d'Or, Neil Murphy partage son quotidien avec les jeunes footballeurs.

Au Champ de Mars, le film s'intéresse autant aux courses hippiques qu'aux spécialités culinaires vendues sur place, offrant un aperçu authentique du folklore mauricien. Certains pensionnaires de l'Académie de Liverpool ont eu quelques touches à l'étranger après leur participation dans le documentaire.

Un avenir prometteur pour Ocean Star

Adam Hamdy ne compte pas s'arrêter là. En parallèle d'Ocean Star, il travaille sur une série télévisée policière légère se déroulant à Maurice. «Nous espérons partager des nouvelles à ce sujet plus tard dans l'année», confie-t-il.

Quant à Ocean Star, il continuera son parcours dans les festivals internationaux tout au long de l'année. «Nous envisageons une diffusion télévisuelle internationale fin 2025, avec, nous l'espérons, une diffusion sur une chaîne locale», révèle le réalisateur.**Les citoyens ont pu partager leurs attentes et leur appréhension du quotidien. **