Guinée: La session d'information et d'échanges pour la vulgarisation du Guichet Unique des demandes de prêt clôturée

La session d'information et d'échanges entamée hier jeudi 27 février a été clôturée ce vendredi 28 février 2025 au ministère du commerce, de l'industrie, des petites et moyennes entreprises.

Le but était de procéder à la vulgarisation du Guichet Unique des demandes de prêt.

Bintou Douno, conseillère en charge des questions industrielles des petites et moyennes entreprises au sein du ministère du commerce, de l'industrie et des PME a fait le bilan de ces deux jours d'activités.

<< Ces deux jours nous ont permis de savoir que la plupart de ces entreprises sont en manque d'information. L'objectif de la séance était vraiment de les sensibiliser concernant l'octroi du financement au sein du Fond de Développement Industriel et des PME (FODIP) qui aujourd'hui est en partenariat avec deux (2) banques nationales. Mais à l'issu de ces deux séances, nous nous sommes rendus compte que ces PME mêmes manque un problème de restructuration. Ces PME n'ont pas d'informations aujourd'hui qui les permettent de s'épanouir dans leur secteur d'activité et aussi de pérenniser les différentes activités. Il faut savoir aussi que cette activité est faite sous le leadership et la vision de notre ministre du commerce, de l'industrie, des petites et moyennes entreprises, Docteure Diaka Sidibé qui fournit plein d'effort aujourd'hui pour vraiment situer les PME au coeur du développement sociale et économique du pays >>, a fait savoir la conseillère.

Mamadou Barry, directeur général adjoint du Fond de Développement Industriel et des PME (FODIP) a précisé que ces deux jours les ont permis de comprendre les problèmes particuliers des PME.

<< Ces jours de sessions d'information à peu près d'une cinquantaine d'entreprises évoluant dans le traitement des déchets à travers la ville de Conakry et de Kindia en collaboration avec notre partenaire ENABEL, nous ont permis de comprendre les PME et leurs problèmes particuliers. Parce que c'est vrai que les PME sont confrontées à des problèmes d'accès aux financements pour l'extension de leurs activités. Mais, il faut aussi faire ressortir les insuffisances au niveau de la gestion managériale de ces PME et de leur mobilisation vis à vis vraiment de l'administration. Car, pour bien gérer son entreprise, il faut connaître ses devoirs en fait vis à vis de l'administration qui t'accompagne pour l'accomplissement de tes activités >>, a précisé le directeur.

Bintou Douno renchérit en lançant une invite à l'ensemble des entrepreneurs.

<< Nous lançons un appel à ces entrepreneurs de mieux se structurer à travers les structures incubatrices, des associations et d'aller même à la recherche des informations aux sein des départements qui sont aujourd'hui les tutelles de leur secteur d'activité en Guinée >>, a-t-elle lancé.