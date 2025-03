Angola: Des groupes de carnaval demandent un renforcement financier

Luanda — Les responsables des groupes de carnaval de Luanda demandent une augmentation des subventions pour la préparation de la plus grande manifestation culturelle du pays, afin de faire face aux défis actuels du marché et de garantir une participation digne de leurs « associations ».

S'adressant à l'ANGOP samedi, à Nova Marginal de Luanda, à l'occasion du début du défilé des classes d'enfants, les dirigeants de quatre groupes ont été unanimes quant à la nécessité d'un renforcement financier, compte tenu des coûts élevés que l'événement implique.

Ils suggèrent que les autorités augmentent les valeurs du million actuel à au moins cinq millions de kwanzas, un montant qui, selon eux, pourrait contribuer, en plus de la préparation, à une meilleure appréciation de cette grande manifestation culturelle du pays.

José Cazombo, président du groupe Geração Sagrada, Domingos Mboloi, de l'União Amazonas do Prenda, Manuel da Rocha (Cassules do Sagrada Esperança) et Gilberto Ndala, leader du groupe Cassules do Fogo Negro, ont déclaré que les prix ont augmenté, le matériel est très cher, par conséquent, la subvention ne couvre plus l'achat de vêtements et d'autres dépenses.

De plus, José Cazombo a souligné le fait qu'il y ait eu des retards dans le transfert de l'argent, rappelant que, pour son groupe, celui-ci a été remis en trois versements, dont le dernier a eu lieu trois jours seulement avant le début de l'événement.

Dans ce sens, Domingos Mboloi et Manuel da Rocha, respectivement de l'União Amazonas do Prenda et des Cassules do Sagrada Esperança, ont suggéré l'adoption de mesures plus propices au succès de cette fête culturelle dans les différentes classes.

Le président du groupe Cassules do Fogo Negro, Gilberto Ndala, a expliqué que les dépenses s'élevaient à près de quatre millions, bien au-dessus du montant subventionné.

Il a également regretté le faible soutien de la classe des affaires, ayant donc demandé une plus grande intervention de ce segment.

Selon lui, il est urgent d'apporter un soutien plus important, compte tenu de l'importance qu'il faut accorder au carnaval, « une manifestation qui a contribué à l'indépendance du pays ».

L'édition 2025 du Carnaval de Luanda, dans la catégorie enfants, compte la participation de 15 groupes.