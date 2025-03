Gabon: 'Paulette Missambo - Un leadership d'inclusivité et de gouvernance pour le Gabon de demain' par David Eyi

opinion

Depuis sa nomination à la Présidence du Sénat de la Transition en septembre 2023, Paulette Missambo s'est affirmée comme une actrice incontournable de la transition démocratique du Gabon, un leadership qui place l'inclusivité, la transparence et le mérite au coeur des réformes en cours.

Au-delà de la gestion de l'institution sénatoriale, son action vise à répondre aux aspirations profondes de la population, en particulier à travers le processus crucial de décentralisation qui est désormais l'une des pierres angulaires de la nouvelle Constitution du Gabon.

Une Gouvernance fondée sur le mérite et la diversité

Le Bureau du Sénat de la Transition, sous la direction de Paulette Missambo, s'est construit autour d'une représentation inclusive et diversifiée qui reflète pleinement la pluralité des acteurs politiques, sociaux, économiques et religieux du Gabon. Un aspect fondamental de cette gouvernance réside dans la composition même du Bureau.

La Présidente du Sénat a su garantir un équilibre inédit, en intégrant des personnalités issues de divers horizons, de la société civile, des forces armées et des partis politiques, créant ainsi un espace de débat véritablement démocratique.

La composition du Bureau, notamment avec des figures issues de la société civile et de divers partis, témoigne de cette volonté d'inclusivité. Par exemple, le choix de Marc Ona Essangui, expert reconnu en climat et représentant de l'organisation Brainforest, en tant que vice-président, marque une forte ouverture sur des questions environnementales et sociales cruciales pour le développement du Gabon. De même, le Révérend Pasteur Georges Bruno Ngoussi, personnalité religieuse influente, occupe un poste stratégique au sein du Bureau, assurant une représentation de la diversité spirituelle du pays.

Ce principe d'inclusivité se reflète également dans le choix des autres membres du Bureau, tels que le Général Jean Ekoua, militaire retraité et vice-président, ainsi que Luc Oyoubi, représentant du Parti Démocratique Gabonais (PDG), à la fonction de Premier Vice-Président. Ces choix illustrent l'engagement de Paulette Missambo à équilibrer la présence des forces armées, des partis politiques traditionnels et des acteurs de la société civile au sein des organes décisionnels du Sénat.

Au sein du secrétariat du Sénat, cette ouverture est également perceptible avec des figures comme Roland-Rodrigue Moutoumbou Ndjoungui, enseignant-chercheur issu de l'Union Nationale (UN), ou encore Solange Kiki-Mvouaka, une personnalité indépendante engagée dans l'enseignement et la recherche.

Ces membres, représentant la diversité des idées et des formations politiques, jouent un rôle clé dans la gestion quotidienne du Sénat et le renforcement des processus démocratiques.

Ces choix témoignent de la volonté de Paulette Missambo de favoriser une représentation équitable et un dialogue constructif entre toutes les parties prenantes de la vie politique gabonaise, garantissant ainsi une institution sénatoriale représentative des différentes sensibilités et une plus grande efficacité dans la mise en oeuvre des réformes d'une Transition dont le ton est donné par le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema.

La Décentralisation : Une Priorité pour le Développement Local

L'une des priorités de la Présidente Paulette Missambo a été de placer la décentralisation au coeur des réformes législatives du Gabon. La décentralisation est désormais vue comme une condition indispensable à un développement local efficace et équitable. En 2024, lors des travaux du Sénat, elle a piloté l'adoption de plusieurs lois relatives à la gestion des collectivités locales et à la répartition des compétences entre l'État et les collectivités décentralisées.

Sous sa présidence, le Sénat a mis en place une Délégation Sénatoriale sur les Collectivités Locales, chargée d'évaluer les politiques publiques liées à la décentralisation, tout en assurant un suivi des ressources financières allouées aux entités locales. Grâce à cette commission, le Sénat a pu identifier des ressources cruciales pour le démarrage de la phase pilote du transfert des compétences aux collectivités locales, une étape décisive pour garantir une autonomie effective des régions gabonaises.

Lors de la session extraordinaire de janvier 2025, Paulette Missambo a insisté sur la nécessité de renforcer les moyens financiers et humains des collectivités locales afin de mettre en oeuvre les objectifs de la décentralisation et de garantir un développement local harmonieux. Ces initiatives viennent soutenir la vision du Président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui voit dans la décentralisation un levier majeur pour la stabilité politique et le développement économique du Gabon.

Une diplomatie active et la construction d'un Gabon inclusif

La diplomatie parlementaire, un domaine où Paulette Missambo a joué un rôle clé, a permis au Gabon de renforcer ses liens avec ses partenaires internationaux. Lors de ses interventions à Luanda, à Strasbourg, à Malabo et tout récemment à Yamoussoukro, elle a contribué à davantage rétablir la place du Gabon sur la scène internationale, en particulier en matière de coopération régionale et continentale. Son expertise et son engagement ont fait d'elle une figure de proue dans les discussions portant sur l'avenir politique et économique de l'Afrique centrale.

En outre, Paulette Missambo a fait du dialogue et de la coopération avec les institutions gabonaises un axe majeur de son action. Le travail accompli avec l'Assemblée Nationale, les autorités administratives et les organismes de la société civile témoigne d'une volonté d'inclure tous les acteurs dans les processus législatifs et décisionnels, pour garantir des résultats justes et efficaces pour la population gabonaise.

Une action d'impact pour les femmes et les jeunes

En matière de droits des femmes et d'émancipation des jeunes, Paulette Missambo a joué un rôle fondamental. En tant que fondatrice du Réseau des femmes parlementaires, elle a soutenu activement la participation des femmes à la vie politique et leur représentation au sein des institutions nationales. Sa vision pour un Gabon inclusif s'est également traduite par la création de la Journée Nationale de la Femme Gabonaise, le 17 avril de chaque année, un événement qui marque l'engagement de Paulette Missambo pour l'égalité des sexes.

Son implication dans l'amélioration des conditions de vie des jeunes filles mères et sa défense de leurs droits ont fait d'elle une voix forte pour les femmes vulnérables au Gabon. Ses interventions en faveur d'une meilleure accessibilité à l'éducation et aux soins de santé ont marqué son passage au sein des ministères de l'Éducation nationale et de la Santé, où elle a piloté des réformes structurantes pour le pays.

Une Gouvernance S'appuyant sur la Confiance et la Loyauté

Le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la Transition, place une grande confiance en Paulette Missambo, non seulement pour ses compétences, mais aussi pour son engagement sans faille et sa loyauté envers la Transition. Ce lien de confiance est illustré par les missions diplomatiques et les responsabilités de haute importance que lui confie régulièrement le Chef de l'État. Ce partenariat politique témoigne de la reconnaissance du rôle central qu'elle joue dans la réalisation de la vision politique du Gabon.

Défense du Sénat et de la Démocratie Gabonaise lors du Dialogue National Inclusif

Dans un contexte où certains remettent en question l'utilité du Sénat, Paulette Missambo a pris l'initiative de constituer une commission au sein du Sénat pour défendre le système bicaméral gabonais, en particulier lors du Dialogue National Inclusif qui s'est tenu du 7 au 15 septembre 2023. Face aux critiques incessantes des médias et de certains segments de l'opinion publique, souvent mal informée, Paulette Missambo a magistralement présenté l'importance du Sénat dans le maintien de l'équilibre des pouvoirs au Gabon.

Sous sa direction, la commission a rédigé un document officiel qui démontre, de façon claire et argumentée, que le maintien du bicaméralisme est fondamental pour garantir une démocratie véritable et fonctionnelle. Ce travail a permis de convaincre les participants du Dialogue National Inclusif de la nécessité de préserver cette institution, gage d'une gouvernance plus juste et équilibrée.

Paulette Missambo, en tant que porte-voix de cette transition, a également souligné que le Gabon, grâce à la gestion politique actuelle, est désormais un modèle envié par d'autres nations africaines et salué par la communauté internationale. La transition gabonaise, en dépit des critiques, est perçue par de nombreux observateurs comme un processus exemplaire qui fera école dans la région.

Conclusion

Paulette Missambo, en tant que Présidente du Sénat de la Transition, a su incarner l'esprit de la Transition gabonaise : une gouvernance inclusive, transparente et axée sur les réformes. Son action à la tête de l'institution sénatoriale, son leadership dans les réformes législatives et son engagement pour la décentralisation sont autant de leviers qui permettent aujourd'hui au Gabon de se redéfinir. À l'aube des élections présidentielles de 2025, Paulette Missambo demeure une figure clé pour l'avenir politique et économique du Gabon.