Algérie: La décision du TAS, nouvelle victoire pour la cause sahraouie contre les complots de l'occupant marocain

Le Secrétaire général du ministère sahraoui de la Jeunesse et des Sports, Salama Mohamed Youcef, a estimé dimanche que le verdict du Tribunal arbitral du sport (TAS) portant annulation de la décision de la Confédération africaine de football (CAF), liée au match de l'USM Alger contre la RS Berkane, représentait une nouvelle victoire pour la cause sahraouie contre l'occupant marocain.

Le TAS a rendu, mercredi dernier, un verdict définitif concernant l'affaire des maillots de la RS Berkane sur lesquels figure une carte imaginaire du Maroc intégrant les territoires sahraouis occupés. Le TAS a ainsi validé le recours soumis par la Fédération algérienne de football (FAF) et la direction de l'USM Alger, administrant une sévère mise en garde aux instances sportives du Makhzen pour avoir mélangé l'esprit sportif à une propagande néocoloniale.

Salama Mohamed Youcef a indiqué, dans une déclaration à l'APS, que le verdict de ce tribunal "revêt une grande importance pour la lutte du peuple sahraoui en faveur de son droit à la liberté et à l'indépendance".

Selon lui, cette décision "met à nu les méthodes de l'occupation marocaine qui utilise tous les moyens militaires, politiques, culturels ou sportifs pour imposer le fait accompli et légitimer son occupation du Sahara occidental qui attend sa décolonisation, selon ce que prévoit le droit international".

"En dépit de tous ses complots, l'occupant marocain a échoué lamentablement, et des décisions de justice le prouvent à chaque fois, donnant raison au peuple sahraoui qui tient à son droit inaliénable et non négociable à l'autodétermination et à étendre sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire", a-t-il poursuivi.

Le responsable a souligné que le verdict du TAS adresse aussi "un avertissement à l'occupant marocain pour ne pas employer le sport à des fins colonialistes, et de ne pas mettre le sport au service de ses ambitions expansionnistes".

Le plus important, ajoute-t-il, est que "ce verdict barre la route à l'occupant marocain qui pourrait être tenté de reproduire des manœuvres du même genre lors de compétitions sportives similaires". Le verdict est également un rappel signifiant au Makhzen que "le sport ne peut être utilisé pour transgresser les lois et les résolutions internationales".

Salama Mohamed Youcef a conclu ses propos en assurant que la décision du TAS est "une victoire pour la cause sahraouie et pour tous ceux qui sont épris de liberté à travers le monde", signalant que "tout ce qui n'est pas construit sur la base de la justice, des droits humains et de l'honnêteté est voué à un échec cuisant".