Burkina Faso: 4e région militaire - Le chef de bataillon Amadou Sanou prend le commandement

Le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Hamed Hermann Rouamba, a installé dans ses nouvelles fonctions de commandant de la 4e région militaire basée à Dori, le chef de bataillon, Amadou Sanou, le vendredi 28 février 2025, au camp Liptako.

C'est le carré d'armes du 41e Régiment d'infanterie commando (RIC) au sein du camp Liptako de Dori qui a accueilli la cérémonie d'installation du nouveau commandant de la 4e région militaire, le chef de bataillon, Amadou Sanou, le vendredi 28 février 2025. Selon la tradition militaire, le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Hamed Hermann Rouamba, a remis le drapeau au chef de bataillon, Amadou Sanou, procédant ainsi à son installation à la tête de la 4e région militaire basée à Dori, chef-lieu de la région du Sahel.

Le nouveau commandant de la 4e région militaire a d'emblée témoigné toute sa gratitude à l'endroit de la haute hiérarchie militaire et particulièrement au chef suprême des forces armées nationales pour le choix porté sur sa modeste personne. Il a en outre rassuré de travailler sans relâche afin d'accomplir la mission à lui assignée dans la région du Sahel. « Le Sahel, j'ai souvenance jadis, des nuits calmes et fraiches de Gorom-Gorom, des beaux levers de soleil de Markoye, des crépuscules paisibles de Djibo, de l'eau combien douce et rafraichissante du forage de Boula.

Par-dessus tout, j'ai souvenance des merveilleuses populations de la région du Sahel. Auxquelles populations, je demanderai de continuer d'oeuvrer activement pour le retour effectif de la paix », a-t-il lancé aux Sahéliens. A l'endroit de son prédécesseur, le colonel Bapio Narcisse Bassinga, il a salué le travail abattu par celui-ci. En plus, il l'a remercié pour avoir posé des jalons que le chef de bataillon Sanou a qualifiés de « phares qui guideront ses marches quotidiennes ». Par ailleurs, il lui a souhaité plein succès dans ses nouvelles fonctions de commandant du groupement central des armées.

A l'ensemble des forces de défense et de sécurité intérieure ainsi que des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de la région du Sahel, le nouveau commandant de la 4e région militaire a exprimé toute sa fierté de faire partie de leur grande et vaillante équipe. « J'ai hâte de travailler avec chaque composante dans l'exécution et l'accomplissement des missions à nous assignées », a-t-il conclu. Marié et père de deux enfants, le chef de bataillon Amadou Sanou est un ancien du Prytanée militaire du Kadiogo (PMK). Il a également occupé plusieurs postes et participé à diverses missions tant au Burkina Faso qu'à l'extérieur.

Renforcer le maillage sécuritaire

Pour sa part, le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Hamed Hermann Rouamba a fait savoir que ce changement s'inscrit dans la dynamique de l'organisation de l'armée de terre, du renforcement du maillage sécuritaire et de l'optimisation de l'efficacité des opérations. « Nous savons que la 4e région militaire qui couvre la région du Sahel a été le premier théâtre des menaces.

Mais grâce aux efforts conjugués des forces combattantes et des forces vives de la région, nous pouvons affirmer que la menace est aujourd'hui contenue. Cependant, il y a une petite portion qui échappe à notre contrôle. C'est la raison pour laquelle, nous attendons du nouveau commandant de région qu'il puisse intensifier les opérations pour la reconquérir », a expliqué le colonel Rouamba.

Outre cette mission, le chef d'état-major de l'armée de terre a souhaité que le chef de bataillon Sanou puisse renforcer la cohésion entre les FDS et les VDP et du coup poursuivre le raffermissement de la cohésion sociale avec les populations locales.