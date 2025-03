Afrique: FESPACO 2025 - Le MICA referme ses portes sur une note de satisfaction

Le Marché international du cinéma et de l'audiovisuel africains (MICA) a clos ses activités, le vendredi 28 février 2025.

Le Marché international du cinéma et de l'audiovisuel africains (MICA), l'un des activités phares du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) a pris fin, le 28 février 2025. Au cours de l'édition 2025 du MICA, ce sont plus de 30 panels qui ont été animés, environ 100 stands installés et plus de 250 visiteurs par jour. Ce sont aussi 14 projets de films qui ont été incubés et mentorés par la section coproduction Yennenga et celle post-production a reçu 7 projets.

Selon le représentant du ministre chargé de la culture, Michel Saba, l'ambition est de toujours susciter cet engouement autour de ces ateliers Yennenga afin qu'ils deviennent une industrie forte au profit du 7e Art. 6 prix ont été attribués aux meilleurs projets. Le réalisateur Moimi Wezam de la République démocratique du Congo reçoit le prix Leyth production/Tunisie avec son film Nzonzing. Il est constitué d'une bourse de montage image d'une valeur de

30 000 euros et d'une bourse de montage son de 20 000 euros. « C'est depuis 2020 que j'ai réalisé ce documentaire et ce prix va m'aider à finaliser le film dans de meilleures conditions. Nous sommes venus avec un projet en 2025 et nous espérons revenir avec le film dans deux ans », a-t-il confié.

Palmarès des lauréats

Le prix du fonds Nour-Eddine Saïl/Maroc est attribué au film « Broken drums » de Marcelin Bossou du Togo. Il est constitué d'une bourse de postproduction à Casa Film Lab d'une valeur de 50 000 euros.

Le prix Leyth production/Tunisie a donné au film « Nzonzing » de Moimi Wezam de la RDC. Il comprend une bourse de montage image de 30 000 euros et de montage son de 20 000 euros.

Le prix de l'Union européenne, d'un montant de 5 000 euros, est attribué au film « Au de-là des illusions », réalisé par Salif Koné de la Côte d'Ivoire.

Le prix Red sea film fund/Arabie Saoudite a été octroyé au film « Djeliya, mémoire du mandingue », réalisé par Boubacar Sangaré et produit par Mamounata Nikiéma, du Burkina Faso. Il est composé d'un montant de 5 000 euros.

Le prix Wumda film postproduction/ Burkina Faso (en partenariat avec la Fondation Orange) est donné au film « To Daniel », réalisé par Marwa Ali Elsharkawi de l'Egypte, d'un montant de 4 millions FCFA plus une caméra Sony ZVE10L offerte par Nextgen Media/Sony.

Le prix Rought Cut Lab Africa (RCLA)/Afrique du Sud est attribué au film « Vestiges du passé, sur les traces du gouverneur Faidherbe », réalisé par Fara Konaté du Sénégal. »