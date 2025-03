Le Centre ouest-africain de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres (WASCAL) a offert des équipements de nettoyage de panneaux solaires à la centrale solaire photovoltaïque de Zagtouli, vendredi 28 février 2025, à la périphérie ouest de Ouagadougou.

Dans le cadre du projet PV2H Burkina, le Centre ouest-africain de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres (WASCAL) entend apporter des innovations technologiques dans divers aspects de l'exploitation des centrales solaires. En effet, avec l'appui financier du ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche (BMBF), WASCAL a offert un équipement de nettoyage des plaques solaires à la centrale photovoltaïque de Zagtouli, vendredi 28 février 2025, à la périphérie ouest de Ouagadougou.

Le directeur exécutif de WASCAL, Pr Emmanuel Wendsongré Ramdé, a confié que ces équipements d'une valeur totale de 300 millions FCFA vont permettre de réduire les coûts de maintenance, d'améliorer la productivité énergétique et la résilience de la centrale face aux contraintes climatiques. Selon lui, ces matériels sont composés d'un tracteur New Holland T6.160, de puissance 160 chevaux-vapeur avec son attelage et ses accessoires conçus pour piloter la brosse et tenir le réservoir d'eau, d'une valeur de plus de 120 millions FCFA.

Aussi, a-t-il poursuivi, ces outils sont constitués d'une brosse SunBrush compact de 7 mètres conçue aux dimensions des installations de la centrale et ses pièces usuelles de rechanges d'une valeur de plus de 57 millions FCFA, d'un système de vidéo-surveillance composé de 17 caméras de surveillance de haute résolution de plus de 44 millions FCFA hors taxes, a-t-il ajouté.

« En effet, le projet PV2H ambitionne dans un premier temps de lever les obstacles techniques liés à l'exploitation des grandes centrales solaires connectées au réseau électrique afin d'optimiser leur production. Dans un second temps, il s'agit d'améliorer les connaissances scientifiques et techniques de la production de l'hydrogène vert à partir du solaire photovoltaïque », a-t-il indiqué.

Pour le chef adjoint de mission diplomatique de l'ambassade de l'Allemagne au Burkina Faso, Jan Meise, cet acte est un symbole de bonne coopération entre le pays des Hommes intègres, WASCAL et l'Allemagne. Car, a-t-il expliqué, ce projet contribue à assurer un maximum de production de la centrale au cours de la période de pointe aÌ venir. « Mais nous devons trouver des solutions plus durables et plus efficaces pour assurer la durée de ce projet. Il faudra des solutions qui consomment moins d'eau et robotisées pour garantir àÌ tout moment la production maximale aÌ la centrale », a confié M. Meise.

Relever les défis énergétiques du Burkina

Le Directeur général (DG) de la SONABEL, Souleymane Ouédraogo, a soutenu que ce matériel de nettoyage va faire en sorte que les équipements solaires de la SONABEL soient beaucoup plus performants dans la délivrance de l'énergie électrique. Le ministre de l'Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, a signifié que cette initiative de WASCAL vient à point nommé en cette période où la suspension et le dépôt de poussière sur les centrales demandent une réactivité efficace et continue dans les opérations de nettoyage.

Le ministre chargé de l'Energie a ajouté qu'il est attendue une démonstration de solutions innovantes robotisées pour générer des données et des connaissances bénéfiques aux centrales solaires du Burkina Faso et de l'Afrique de l'Ouest. « Nous restons attentifs au développement des étapes suivantes du projet à savoir le déploiement de systèmes plus efficaces et moins couteux orientés par les résultats de recherches scientifiques.

Nous avons l'espoir de revenir sur ce site dans un futur proche pour voir le démonstrateur de production et d'utilisation de l'hydrogène vert qui est un sujet d'intérêt pour mon département », a laissé entendre M. Gouba. En outre, il a exprimé sa gratitude au nom de la SONABEL et de l'Etat burkinabè à WASCAL et son partenaire financier pour cette initiative salutaire visant à impacter l'exploitation des centrales solaires en Afrique de l'Ouest. WASCAL est une organisation intergouvernementale qui réunit 12 pays d'Afrique de l'Ouest et de l'Allemagne son principal soutien financier. Elle a été créée en 2012 avec pour mission principale de développer des connaissances scientifiques pour un système de résilience durable de ses pays membres.