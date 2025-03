Burkina Faso: Salam du Ramadan - Vivre l'Islam des finalités Note introductive

document

Au nom d'Allah, Clément et Miséricordieux. Toute la louange est à Allah. Nous Le louons, nous Le glorifions et c'est à Lui que nous demandons l'aide et le pardon. Et nous cherchons refuge auprès de Lui contre les conséquences de nos mauvaises actions, de nos vices, de nos tares, de nos insuffisances, de nos excès, de nos manquements.

Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer et celui qu'Il aura laissé à lui-même, il ne saura trouver la voie de la guidance. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée sauf Allah, seul, unique et sans associé. Il est le Seigneur des cieux, de la terre et du Trône immense. Il est notre Seigneur et le Seigneur de toute chose.

J'atteste, également, que Mouhammad est Son serviteur et Son messager qu'Il a envoyé comme miséricorde à l'Univers. Puisse-t-Il déverser, abondamment et de manière ininterrompue, Sa paix et Ses bénédictions sur Son bien-Aimé Mouhammad et sur l'ensemble des croyants de tous les temps.

Allah, par sa grâce et Sa miséricorde, nous compte encore parmi les élèves de cette belle école de piété qu'est le Ramadan. Une école par laquelle le musulman est formé par divers actes d'adoration comme le jeûne, la prière, l'aumône, la méditation, la bienveillance, ... afin de se reformer pour bénéficier d'une proximité étroite avec le Seigneur et Maître de l'Univers.

Louanges à Allah pour ce précieux cadeau. Il est donc, de notre devoir d'oeuvrer et de la belle manière pour en être de véritables bénéficiaires. Et pour faciliter cela, nous proposons, en ce Ramadan 2025, de nous accompagner mutuellement à travers ces Chroniques dont le thème central de cette année est « Vivre un Islam des finalités ». Un certain nombre de raisons justifient le choix de cette thématique.

D'abord, il part du constat que nous accordons une attention particulière, très souvent, à la méthode, au comment de nos pratiques voire dans l'enseignement donné de l'Islam. L'accent est mis sur la technicité des pratiques cultuelles sans que l'on ne se soucie, dans beaucoup de cas, de l'objectif qui a prévalu à l'institution de ces dernières. La conséquence évidente est que nous faisons des pratiques sans vie, sans sève puisqu'elles ne nous forment pas ; elles ne reforment pas ; elles ne transforment pas.

La pratique ressemblerait, dans ce cas, à une simple gymnastique vécue et qui n'aurait pas d'impact ni sur notre être, ni sur notre comportement. Nos lieux de culte sont pleins mais on chercherait, en vain, le comportement religieux dans la cité, dans les marchés et yaars, dans les différents services.

Ensuite, ce thème nous invite nous à ne pas à négliger la pratique qui me semble déjà un acquis pour beaucoup mais à nous poser la question du pourquoi telle ou telle autre institution dans l'Islam. Qu'est-ce que Allah attend de nous en nous imposant telle limite à observer ou en nous autorisant une autre pratique ? C'est en cherchant des réponses à ces questions dans notre cheminement spirituel que nous donnons un sens véritable à notre Islam.

C'est en procédant de la sorte que Omar ibn al-Khattab, Commandeur des Croyant, avait décidé de suspendre, au nom de la finalité de la Chari'a, l'application de la peine en sanctionnant les voleurs au cours d'une année marquée par la famine. Ainsi, il a évité une grande injustice à l'égard des pauvres qui volaient par nécessité en vue de survivre à une situation de pauvreté généralisée.

Plutôt que de s'en tenir au texte, il va au-delà pour appréhender le pourquoi de ce dernier en interrogeant à la fois la responsabilité des dirigeants qui doivent créer les conditions nécessaires pour juguler le chômage.

Il interroge, également, la responsabilité des chômeurs à chercher une occupation.

Enfin, ce thème interpelle chaque musulman à ne point être un suiviste. Parce que Allah parle aux êtres doués d'intelligence, nous avons le devoir de bien nous former, d'aller à la quête de la véritable connaissance pour mieux comprendre et vivre l'Islam et bien faire ses pratiques. Cela ne peut que nous conduire qu'à être de meilleures versions de nous-mêmes comprenant l'essentiel, « être avec Allah pour mieux servir Ses créatures ».

Vivre, donc, l'Islam des finalités, c'est savoir que chaque pratique et institution de l'Islam poursuit des objectifs bien déterminés nous conduisant à la satisfaction d'Allah.

Excellent Ramadan 2025 à toutes et à tous.

Puisse Allah accepter notre jeûne et nos prières ainsi que nos bonnes actions.

NB : La foi musulmane est une foi active qui impose un devoir de présence.

Dr Inoussa COMPAORE

Imam à l'AEEMB et au CERFI