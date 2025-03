La Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc), la Banque européenne d'investissement (Bei), avec le soutien de l'Union européenne (Ue), annoncent aujourd'hui un partenariat financier de 100 millions d'euros pour soutenir des projets d'action climatique et de durabilité environnementale dans l'espace Cedeao.

Selon un communiqué de presse, la ligne de crédit de 100 millions d'euros signée dans le cadre d'une enveloppe de 150 millions d'euros est la première opération de la Bei avec la Bidc. Elle soutient le développement économique, l'action climatique et la durabilité environnementale dans l'espace Cedeao ; ce qui permet de combler le déficit de financement dans ces domaines, de contribuer à des moyens de subsistance durables et à la réduction de la pauvreté.

Ce mécanisme, renseigne la même source, confirme le soutien ciblé conjoint de la Bidc et de la Bei aux investissements durables dans l'espace Cedeao, avec un appui particulier aux secteurs contribuant à l'atténuation du changement climatique. Les projets qui seront financés par cette opération visent en particulier les énergies renouvelables, notamment les projets photovoltaïques de petite et moyenne taille, l'agriculture durable et le traitement de l'eau.

Selon le communiqué, ce projet, qui prévoit un investissement total d'au moins 300 millions d'euros, est conforme aux priorités stratégiques de la région de la Cedeao et s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'Union européenne en Afrique au titre de l'initiative Afrique-Union européenne pour l'énergie verte, ainsi que de la stratégie « Global Gateway », un modèle mettant en avant la manière dont l'Europe peut établir des connexions plus résilientes avec le monde. Il répond également aux ambitions de la Vision 2050 de la Cedeao liées à l'environnement, à la croissance économique, au développement du secteur privé et à l'intégration régionale, ainsi qu'à la stratégie climatique régionale de la Cedeao et au plan d'action pour 2022-2030.

« Nous apprécions cette ligne de crédit qui est une initiative de la Banque Européenne d'Investissement pour aider les Etats de la Cedeao à renforcer leur croissance et leur développement durable », a déclaré Dr Mory Soumahoro, vice-président, risques et contrôle de la Bidc. Il a souligné que ce partenariat témoigne de l'engagement de la Bidc à soutenir l'accès des pays membres régionaux à des sources de financement durables.

« Je suis très heureux de signer cette première opération avec la Bidc pour soutenir le développement économique, l'action climatique et la durabilité environnementale dans la région de la Cedeao. Elle permettra de combler le déficit financier dans cette région tout en contribuant à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration de la vie quotidienne », a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la Bei.

« Plus d'un demi-milliard de personnes en Afrique n'ont toujours pas accès à l'électricité. Notre objectif de longue date est de changer cette situation. Le partenariat entre la Banque d'Investissement et de Développement de la Cedeao (Bidc) et la Banque européenne d'investissement (Bei) est une démonstration claire de notre engagement à soutenir le développement durable et l'action climatique en Afrique. En mobilisant 300 millions d'euros en faveur de projets qui promeuvent les énergies propres, nous donnons aux populations de la région de la Cedeao les moyens de construire un avenir plus vert et plus prospère », a indiqué Jozef Síkela, Commissaire européen chargé des partenariats internationaux.