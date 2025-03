Comores: La diaspora, un pilier vital de l'économie nationale pendant le ramadan

La diaspora comorienne joue un rôle central dans l'économie des Comores. Selon le dernier rapport de la Banque centrale des Comores, les transferts d'argent en provenance de l'étranger ont atteint 152,3 milliards de francs comoriens, soit 21% du PIB national. Une manne financière essentielle, dont 72% transitent via les services de transfert d'argent. Et en cette période de ramadan, qui a débuté ce dimanche 2 mars aux Comores, cet élan de solidarité se renforce.

Aux Comores, le ramadan rime avec générosité et solidarité. Et pour beaucoup de familles, c'est une vraie bouffée d'oxygène. Chaque année, la diaspora comorienne renforce ses envois d'argent vers le pays afin de permettre à leurs familles de faire face à des dépenses accrues.

Chez la Maison comorienne des transferts et valeurs (MCTV), l'un des principaux acteurs du secteur, l'augmentation des transactions est bien visible. « On constate une hausse importante des transactions. Je pense que cela est dû au fait que la population compte plus sur la diaspora pour faire les courses et pour se préparer à rentrer dans le mois de ramadan. En période normale, les montants sont en moyenne de 100 euros et au mois de ramadan, on arrive entre 150 et 200 euros », explique Moinaecha Mohamed, chargée de communication à la MCTV.

Un responsable d'une agence concurrente confirme la tendance. À l'approche du ramadan, les transferts ont grimpé de 59 à 135 millions de francs comoriens (de 119 500 à 273 000 euros) entre janvier et février.

« Cet argent m'est très utile »

Dans un quartier animé de la capitale, Nasra vient de recevoir une aide précieuse de sa famille. Cette somme d'argent tombe à point nommé. « Cet argent m'est très utile. Cela va m'aider à préparer, à faire le stock, à acheter le nécessaire pour subvenir aux besoins de la famille. Sans cela, on serait vraiment en difficulté parce qu'on ne saurait pas comment faire pour se gérer et préparer le ramadan », confie cette dernière.

Au-delà des dépenses du quotidien, ces envois couvrent aussi d'autres événements et besoins majeurs : l'Aïd, des projets commerciaux, le grand mariage, la construction, le pèlerinage ou encore la rentrée scolaire.