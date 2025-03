Sénégal: Assurance vie - Sonam tient la dragée haute

Dans la branche Vie, le Sénégal est au 2ème rang dans la zone FANAF (Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaines) qui regroupe 210 sociétés et 29 pays membres dont 14 de la zone CIMA. Mais sur le marché sénégalais qui compte 29 sociétés d'assurance dont 10 dans la branche Vie, Sonam Vie est au premier rang en 2023, selon un classement de Atlas Magazine publié lors de la 49eme Assemblée générale de la FANAF.

268 milliards de FCfa, c'est le montant des primes d'assurance émises globalement (production) dans les branches Vie et non vie au Sénégal, en 2023, contre 246,7 milliards de FCfa en 2022, selon les derniers chiffres de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaines (FANAF).

Ce qui place le Sénégal à la troisième place en zone Fanaf, qui regroupe 210 sociétés membres dont 14 pays de la zone Conférence Interafricaines des Marchés d'assurance (CIMA) , avec une part de 13,2% dans un marché dominé par la Côte d'Ivoire (29,1%) suivie du Cameroun (13,3%) en 2023. Un marché en pleine évolution si l'on sait qu'en 2014, le montant des primes d'assurance émises globalement dans les branches Vie et non vie au Sénégal étaient de 100 milliards de FCfa.

Tant qu'il y a de la Vie

En termes de chiffre d'affaires global (production) sur le marché sénégalais, AXA ASSURANCES SA vient en tête avec 25 017 918 milliards de FCfa de primes émises, suivie de SONAM ASSURANCES VIE qui affiche 23 847 428 milliards de FCfa de primes, devant AMSA ASSURANCES VIE (23 049 273 FCfa).

Cependant dans la branche Vie, SONAM ASSURANCES VIE est en tête dans le classement et tient la dragée haute sur le marché sénégalais, avec 23 847 428 milliards de FCfa de primes émises. Ce qui la place au cinquième rang sur le marché Fanaf. Elle est suivie cette fois par AMSA ASSURANCES VIE (23 049 273 FCfa) et WAFA ASSURANCE VIE (13 950 282 FCfa).

En termes de solidité financière, autrement dit de solvabilité, SONAM ASSURANCES VIE et SONAM ASSURANCES MUTUELLES spécialisée dans les risques dommages de particuliers se font aussi remarquer à la première et deuxième place du classement, avec respectivement 15 757 375 milliards de FCfa et 12 689 137 de FCfa en fonds propres.

Avec des parts de 35,34%, le marché sénégalais de l'assurance Vie, réparti en trois (03) types de contrats (l'assurance en cas de vie, l'assurance en cas de décès et un contrat mixte de vie et décès), est en pleine croissance et un chiffre d'affaires de 93,7 milliards de FCfa en 2023 contre 88,8 milliards de FCfa en 2022. Une embellie portée, entre autres, par la sous-branche assurances individuelles (Garanties Décès avec une évolution de 19,70% ) ainsi que la sous-branche assurances collectives (Garanties Epargne Retraite qui connait une évolution de 39,46%).

Traditionnellement et pour rappel, les activités d'assurance-vie sont destinées à fournir une couverture d'assurance pure contre le risque de décès prématuré. L'assuré paie des primes d'assurance en échange d'une couverture à verser aux bénéficiaires (personnes à charge) en cas de décès prématuré du principal soutien de la famille. Les services d'assurance-vie offrent également des rentes qui fournissent une couverture pour le souscripteur d'assurance contre le risque de longévité (vieillesse par exemple).

Dans ce cas, l'assuré paie des primes à l'assureur en échange d'une couverture, qui est payable au cours d'une période de temps déterminée ou toute la période de la durée de vie de l'assuré. Ainsi, l'assurance-vie joue un rôle important dans la planification financière des individus car, elle peut être utilisée comme une couverture contre l'incertitude financière résultant des risques de mortalité ou de longévité encourus par les individus.