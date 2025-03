Cote d'Ivoire: Valérie Yapo, membre du bureau politique du Pdci-Rda - 'Thiam est le candidat le plus hypothétique pour l'élection présidentielle'

interview

Le Conseil de discipline du Pdci-Rda vous a exclue du parti pour « indiscipline « notoire », insoumission aux décisions du parti et actions portant atteinte à la cohésion au sein de votre formation politique. Quelle est votre réaction ?

Primo, je ne suis pas exclue du Pdci-Rda. Je demeure une militante, membre du Bureau politique. Je ne me reconnais pas dans cette décision d'un organisme dont je conteste, du reste, la légalité, dès lors que celui qui l'a prise n'est pas légitime, au regard des conditions dans lesquelles il dirige notre grand parti depuis le congrès controversé de décembre 2023.

Secundo, pourquoi me coller un délit d'indiscipline notoire ? Parce que j'ai eu le courage de dire tout haut ce que beaucoup d'autres, qui pensent que le Pdci est en train de faire un mauvais casting, murmurent.

Jugez-en par vous-même aujourd'hui, tout les remous et les bruits autour de M. Tidjane Thiam ! A l'heure où nous nous parlons, c'est le candidat le plus hypothétique pour l'élection présidentielle qui approche dans moins de huit mois maintenant. Le Pdci ne peut pas se permettre un candidat à problèmes, à cette échéance plus que jamais à sa portée. Nous n'accepterons pas que le parti porte son choix sur un candidat à risque, après 25 dans l'opposition. C'est cela mon combat. Même les membres du Conseil de discipline auquel vous faites référence le savent bien et certains m'en parlent.

En quelle qualité réclamez-vous la démission du président Tidjane Thiam du Pdci-Rda ?

Je suis militante active et fidèle du Pdci-Rda depuis au moins 25 ans sans discontinuité. Je suis membre du Bureau politique. J'ai même été prisonnière pour le compte du parti. J'ai toute la légitimité, comme tout militant à jour, de réclamer ce qui est bon pour mon parti.

Que lui reprochez-vous ?

D'abord, sachez que je ne suis pas la seule à dénoncer le casting que certains des nôtres tentent d'imposer. Vous constatez vous-même que de plus en plus de voix s'élèvent pour dire la même chose et le concerné lui-même nous met à l'aise par ses actes et par ses dires.

Vous avez vu cette vidéo dans laquelle M. Thiam annonce au monde entier qu'il a déposé son dossier pour renoncer à la nationalité française. Vous trouvez cela normal, à 9 mois de l'élection présidentielle pour laquelle il s'est fait élire président du Pdci-Rda ? A l'heure où nous parlons, M. Thiam est Français et il dirige le Pdci-Rda en tant que Français.

Dans quelles conditions les congressistes l'ont-ils porté à la tête de notre parti ? Pourquoi ont-ils adopté la motion indiquant que le président du parti est le candidat naturel pour l'élection présidentielle de 2025 ? Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas l'information sur le fait qu'il est Français et qu'au moment où ils le désignaient comme président du parti et candidat naturel, il ne remplissait pas les conditions, même pas pour aller à la Convention d'investiture, encore moins pour déposer ses dossiers à la Cei. Voyez-vous, on a purement et simplement endormi les militants, alors que la direction par intérim du parti et même le comité électoral avaient toutes ces informations.

Lui-même l'a dit devant les enseignants à Yamoussoukro, le lendemain du dépôt de son dossier de renonciation. Il a reconnu qu'on lui avait posé la question et qu'il avait promis de régulariser sa situation. Ce qui veut dire clairement qu'il n'était pas dans les règles. Mais depuis décembre 2023, qu'attendait-il pour régler ce problème ? Pourquoi c'est maintenant il dépose ses dossiers ? Je pense que si M. Thiam voulait réellement diriger la Côte d'Ivoire, le premier signal aurait été de renoncer à la nationalité française pour montrer son attachement et son engagement pour son pays.

Vous comprenez aussi pourquoi depuis sa supposée brillante élection en 2023, il n'y a pas eu de Bureau politique et qu'on refusait de parler de la Convention. Trop de choses qu'on veut cacher et ça, on ne peut plus l'accepter.

Pourquoi avez-vous décidé de soutenir la candidature de Jean-Louis Billon, délégué Pdci-Rda, à la présidentielle d'octobre 2025 ?

Pouvez-vous me dire à quelle occasion j'ai annoncé mon soutien à la candidature de Jean-Louis Billon ? M. Billon est un cadre valeureux du Pdci-Rda. Tout le monde connaît son parcours et ses actions au sein du parti et aux côtés du président Bédié. Aujourd'hui, s'il affiche son ambition en demandant le parrainage de son parti, c'est légitime.

Pour le moment, je n'ai pas affaire à M. Billon. On attend le jour où il déposera sa candidature à la Convention. C'est ce qu'il réclame et c'est ce que tout bon militant du Pdci-Rda devrait réclamer aussi. Pour le reste, je mène mon combat pour qu'on ne se trompe pas de casting. Si lui et moi, nous nous rejoignons sur certains points, c'est tant mieux. Je crois savoir qu'il a été convoqué par le Conseil de discipline pour presque les mêmes motifs que moi.

A-t-il des chances de remporter la présidentielle ?

Je ne suis pas la porte-parole de M. Jean-Louis Billon et nous ne sommes pas encore à ce débat sur ses chances à la présidentielle ou pas. Toutefois, pourquoi sous-estimer les chances d'un Ivoirien qui aspire à diriger notre pays ? M. Billon est un député de la nation, il a été un ex-élu local, il est un ancien ministre, un grand entrepreneur, etc.

On dit même de lui qu'il est le plus gros employeur de la Côte d'Ivoire après l'Etat. Pourquoi une telle personnalité ne pourrait-elle pas diriger la Côte d'Ivoire ? Pour me résumer, Jean-Louis Billon fera un challenger sérieux pour la présidentielle en Côte d'Ivoire et le Pdci regorge de cadres comme ça pour convaincre les Ivoiriens et aspirer au retour au pouvoir en octobre prochain.

Pour vous, quelles sont les forces et faiblesses du candidat Jean-Louis Billon ?

Je ne saurai le dire, mais tout candidat à l'élection présidentielle a des forces comme des faiblesses. Pour ce qui est de M. Billon, ce n'est pas lui mon combat pour le moment. Donc, permettez que je n'en dise pas davantage.

Des militants du Pdci-Rda lui reprochent de jouer le jeu du Rhdp. Selon eux, sa candidature va diviser les voix du Pdci-Rda et même de l'opposition. Qu'en pensez-vous ?

C'est leur avis. Mais sachez que quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Donc il faut lire toutes ces réactions en tenant compte de leur contexte.