Angola: Le Chef de l'État regagne le pays après les funérailles de Nujoma

Luanda — Le président de la République, João Lourenço, est rentré au pays samedi, après avoir assisté aux funérailles du fondateur de la nation namibienne, Sam Nujoma.

Avant de quitter Windhoek, où il s'est rendu vendredi, le président de l'Union africaine a également assisté à l'enterrement de l'africaniste au Mémorial des Héros (Heroes Acre, dans le nom officiel).

Des milliers de personnes, dont des chefs d'État, des entités ecclésiastiques et la population, ont assisté aux funérailles du père fondateur de la nation namibienne, décédé à l'âge de 95 ans, des suites de maladie.

S'exprimant lors de la cérémonie d'hommage vendredi au stade de l'Indépendance, le chef de l'Etat angolais a considéré le premier président de la Namibie comme une figure notable de l'histoire africaine contemporaine, "un héros du peuple namibien et un symbole inébranlable de la lutte pour la libération de l'Afrique australe contre la domination coloniale et le régime d'apartheid".

Il a dit qu'il s'en allait pour l'éternité un homme courageux, un fervent patriote namibien et un véritable fils de l'Afrique.

Pour le président João Lourenço, Nujoma est devenu une icône dans la lutte pour sauver la dignité et la souveraineté de son peuple, défiant courageusement et exemplairement le système « odieux » d'apartheid, qui a dominé la scène politique du sud-ouest de l'Afrique pendant plusieurs décennies, avec une cruauté indescriptible.

Sam Nujoma a reçu son dernier hommage avant de retourner sur terre, dans l'épilogue d'un voyage révolutionnaire de plus de soixante ans.

La capitale du pays voisin, Windhoek, s'est littéralement arrêtée pour dire au revoir, sur la colline où a été érigé le Mémorial des Héros (Heroes Acre, nom officiel), au légendaire commandant Sam Nujoma, qui a dirigé la SWAPO et son aile militaire dans la lutte contre l'occupation sud-africaine, dans les temps difficiles de l'apartheid.

Le président angolais et président de l'Union africaine, João Lourenço, ont participé à l'événement, aux côtés d'autres hommes d'État, tels que Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud, et Emmerson Mnangagwa, président du Zimbabwe.

Dans les moments émouvants de samedi sur la Colline des Héros à Acre, le Chef de l'Etat angolais a une fois de plus salué et réconforté les proches directs du Père de la Nation Namibienne, notamment sa veuve et ses enfants.

La cérémonie de samedi a été le point culminant de tout le processus d'hommage à Sam Nujoma, déclenché par son décès, à l'âge de 95 ans, le 8 février.

Le programme a été marqué par le chant des hymnes de la Namibie et de l'Union Africaine, un moment religieux avec les églises catholique et évangélique luthérienne de Namibie, des messages du président par intérim du pays, Nangolo Mbumba, ainsi que des chefs d'État et d'autres dignitaires étrangers.

Le point culminant de la cérémonie a été le dépôt de l'urne dans la tombe des Héros d'Acre, accompagné simultanément du tir de 21 salves de canon, d'une démonstration aérienne et d'autres attractions.

Sam Nujoma a été le premier président de la Namibie, un pays devenu indépendant en 1990, n'étant plus contrôlé politiquement par l'Afrique du Sud.

Il a exercé trois mandats en tant que président, de 1990 à 2005, et a cherché à se présenter comme un leader unificateur, surmontant les divisions politiques.

Dans un pays marqué par l'héritage de l'apartheid et du régime colonial allemand, le parti SWAPO, créé et dirigé par lui, a mis en oeuvre un programme de réconciliation nationale sous le slogan « Une Namibie, une nation ».