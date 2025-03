Congo-Kinshasa: Une prière en faveur de la paix et l'unité nationale

L'église de réveil du Congo a rassemblé plusieurs Congolais samedi1er mars à l'esplanade du palais du peuple pour une prière en faveur de la nation. D'après les organisateurs, les Congolais doivent demeurer unis et accompagner les dirigeants et l'armée dans les efforts de pacification du pays en consolidant « un front populaire ». C'est une prière pour l'intégrité territoriale, l'unité et la cohésion nationale ainsi que le retour de la paix dans les zones occupées par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 -AFC.

A cette occasion, le gouvernement congolais à travers la ministre des Affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale, a lancé un message de réconfort, de paix et d'amour à ses compatriotes vivant dans des conditions difficiles a Goma et a Bukavu

« La prière d'aujourd'hui, je sens que Dieu est en train d'exaucer pour nous restaurer la paix pour notre pays, parce que c'est un pays qui est convoité par beaucoup de pays au monde. Et moi je sais et j'ai une ferme conviction qu'aujourd'hui l'histoire du Congo est en train de changer. Certes on ne sait pas être à Goma, c'est un message de paix, d'amour, nous les aimons, nous les soutenons en prière » a lancé Nathalie Aziza Munama, ministre des Affaires sociales

Elle s'est dit avoir une douleur qu'elle ne saura exprimer, après la mort d'une personne handicapée à Goma

Elle a renchéri :

« Des innocents, nous les perdons chaque minute. Nos mamans, nos soeurs, nos filles sont violées. Et je dis stop it. Et je pense que le Congo est en train de changer. Et l'histoire du Congo est en train de changer aujourd'hui parce que le peuple congolais est chrétien et avec la foi, nous croyons que notre rédempteur se lèvera le dernier et il est en train de se lever. Aujourd'hui, le Rwanda est isolé. Aujourd'hui, nous avons des signes, mais nous attendons la concrétisation pour que nous puissions récupérer la paix »