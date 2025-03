Tunisie: 22 espèces d'herbiers marins sur 72 en voie d'extinction - Un appel urgent à l'action

Environ 21 % des espèces d'herbiers marins sont classées parmi les catégories "quasi menacées", "vulnérables" et "en danger" dans la liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN), selon les données publiées par l'ONU à l'occasion de la Journée mondiale des herbiers marins, célébrée chaque année le 1eᣴ mars.

Les herbiers marins, constitués de plantes à fleurs marines, se trouvent dans les eaux peu profondes de nombreuses régions du monde, des tropiques au cercle arctique. Ces plantes forment d'immenses prairies sous-marines, créant un écosystème complexe, hautement productif et riche en biodiversité.

Bien qu'elles ne couvrent que 0,1 % des fonds marins, ces prairies marines fournissent un abri et de la nourriture à des milliers d'espèces, notamment des poissons, des hippocampes, des tortues et bien d'autres. Elles jouent également un rôle crucial dans la préservation de la santé des plus grandes zones de pêche au monde. En filtrant, assimilant et stockant les nutriments et les substances polluantes, elles améliorent la qualité de l'eau et réduisent ainsi la contamination des fruits de mer.

Véritables puits de carbone, elles peuvent stocker jusqu'à 18 % du carbone océanique mondial, ce qui en fait une solution fondée sur la nature pour lutter contre les effets des changements climatiques. En amortissant l'acidification des océans, elles contribuent à la résilience des écosystèmes et des espèces les plus vulnérables, comme les récifs coralliens. Pour les populations côtières, elles servent de première ligne de défense contre les vagues, réduisant ainsi les risques d'inondations et de tempêtes, de plus en plus fréquentes en raison des changements climatiques.

Selon les Nations Unies, les herbiers marins sont répartis dans 159 pays et sur six continents, couvrant plus de 300 000 km², ce qui en fait l'un des plus vastes habitats côtiers de la planète. Cependant, près de 30 % des prairies marines ont disparu depuis la fin du XIXe siècle, et au moins 22 des 72 espèces d'herbiers marins sont désormais en voie d'extinction.

Le déclin des herbiers marins est constaté depuis les années 1930, et les estimations récentes indiquent que 7 % de cet habitat marin essentiel disparaît chaque année à l'échelle mondiale. Les principaux facteurs de cette dégradation sont le développement côtier, la pollution, y compris le ruissellement terrestre, les changements climatiques, le dragage et les activités de pêche et de navigation non réglementées.

L'ONU estime que la gestion, la conservation et la restauration des herbiers marins doivent devenir une composante essentielle des stratégies d'économie bleue durable dans les années à venir.