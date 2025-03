Gabon: Le couple présidentiel à la journée sportive des forces de Défense et de Sécurité

Le Colonel des Douanes, Madame Zita Oligui Nguema, a honoré de sa présence la journée sportive des Forces de Défense et de Sécurité, aux côtés de son époux, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, Chef suprême des Armées et Président de la Transition. L'événement s'est déroulé hier au Stade de l'Amitié d'Angondjé.

Revêtue de son uniforme pour la première fois depuis le début de la Transition, Madame Zita Oligui Nguema a donné le coup d'envoi du match de football opposant les équipes féminines des Forces de Défense et de Sécurité. Un geste fort témoignant de son engagement en faveur de la cohésion et de l'unité au sein des Forces de Défense, valeurs chères au Chef de l'État.

Dans son discours, le Président de la Transition a salué la mobilisation de ses frères d'armes et les a encouragés à maintenir l'esprit de discipline et de solidarité. « Ne cédez pas aux provocations », a-t-il souligné, tout en exprimant sa gratitude pour leur engagement et leur fidélité en cette période cruciale pour la nation.

Cette journée sportive a été un moment fort de convivialité et de renforcement des liens entre les Forces de Défense et de Sécurité, illustrant leur engagement commun en faveur de la stabilité et de la paix au Gabon.

CTRI