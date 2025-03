Madagascar: Défis du changement climatique - Un projet avec l'AFD, pour renforcer la résilience des villes

Le Projet d'accompagnement du ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire (MDAT) pour le renforcement de la résilience des villes face au changement climatique, a été lancé vendredi dernier à la salle de thèse de l'Université d'Antananarivo, à Ankatso. Ce programme inédit vise à soutenir les villes malgaches face aux effets du changement climatique.

Porté par le MDAT et financé par l'Agence française de développement (AFD) à hauteur de 1,5 million d'euros, ce projet s'étendra sur cinq ans et demi et couvrira l'ensemble des 173 villes et agglomérations du pays, selon ses promoteurs. L'initiative repose sur une approche globale impliquant les institutions publiques, les collectivités territoriales et les acteurs locaux tels que les fokontany, les organisations de la société civile et les professionnels du secteur. Son objectif est d'accompagner ces parties prenantes dans l'intégration progressive de la dimension climatique dans leurs actions.

Concertations

En appuyant techniquement le Ministère dans sa mission de pilotage et de coordination, le projet entend structurer une réponse efficace face aux défis environnementaux. Au-delà de l'appui institutionnel, une large campagne de sensibilisation est mise en place à travers des échanges académiques et des conférences universitaires. Ces rencontres, organisées dans six universités des chefs-lieux de province, rassembleront chercheurs, enseignants et étudiants pour approfondir la réflexion sur la résilience urbaine.

À travers l'étude de cas concrets et l'analyse théorique, elles visent à éveiller une prise de conscience collective et à encourager la recherche sur ces thématiques essentielles. Bref, ce projet marque une étape clé dans la lutte contre le changement climatique à Madagascar. En impliquant tous les niveaux de la société, il ambitionne de doter les villes malgaches des compétences et des outils nécessaires pour faire face aux défis climatiques de demain.