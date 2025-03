Afrique: Basket/3X3 - Champions Cup - Les Ankoay au rendez-vous de Bangkok

Les deux sélections nationales se mesureront avec les élites mondiales dans la capitale thaïlandaise.

Du 14 au 16 mars, le Central World Square de Bangkok, en Thaïlande, sera le théâtre de la FIBA 3x3 Champions Cup, un événement où les meilleures équipes du monde s'affronteront. Parmi elles, les sélections malgaches, Ankoay hommes et dames, prêtes à relever ce défi d'envergure pour cette première édition.

Intensive

Forts de leur titre de champions d'Afrique en 2024, les Ankoay ont entamé une préparation spécifique afin d'aborder ce tournoi dans les meilleures conditions. Côté féminin, Rondro Emeranchine Raherimanana, Harisoa Muriel Hajanirina, Jaofera Christiane Minaoharisoa et Sydonie Marie Erica Andriamihajanirina ont entamé la préparation sans relâche depuis le 27 janvier. Encadrées par Prisca Razananirina et Mathieu Manitrarivo Rakotomalala (stratégie et tactique), ainsi que Coach Pôty et Erick Miarantiana Rakotondravao (préparation physique), elles affûtent leurs armes pour ce défi inédit. Classée 51e mondiale avec 79 152 points, la troupe à Sidy devra faire face à un plateau de haut. Elles évolueront dans la poule A aux côtés de la Chine (1re), de l'Allemagne (5e) et du Canada (6e).

Enjeu

Chez les hommes, après un break pour la préparation de l'Afrobasket 2025, la préparation a débuté jeudi pour les Ankoay. Livio Rocheteau Ratianarivo, Alpha Jean Arnol Solondrainy, Anthony Nelson Rasolomanana et Elly Randriamampionona s'entraînent sous la houlette de Jean de Dieu Randrianarivelo, alias Coach Deda. 54e mondial avec 240 750 points, Livio et sa bande compte sur leur expérience internationale acquise lors de la Coupe du monde 2023 et des tournois challengers. Ils affrontent les équipes redoutables de la Serbie (1re), des États-Unis (2e), des Pays-Bas (4e) et de l' Autriche (6e). L'enjeu est de taille pour les Ankoay à ce tournoi prestigieux.