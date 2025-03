Afrique: Journée mondiale de l'audition - L'OMS plaide pour une bonne santé auditive pour tous

La journée mondiale de l’audition est célébrée ce 03 mars 2025 sous le thème : « Changeons d’attitude et agissons pour que les soins de l’oreille et de l’audition soient une réalité pour toutes et tous». C’est l’occasion pour l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de sensibiliser les jeunes à adopter un comportement responsable pour une bonne santé auriculaire et auditive.

L’édition de cette année est marquée par le partenariat entre l’OMS et l’Union internationale des télécommunications (UIT) qui ont mis en avant la première norme mondiale pour l’écoute sécurisée, dans les jeux vidéo et les activités e-sports, qui vise à réduire le risque de perte auditive chez les joueurs et à la prévenir. Ce partenariat va permettre d’introduire le module scolaire sur l’écoute intelligente dans les programmes éducatifs.

D’après l’Organisation Mondiale de la Santé, cette campagne vise à inciter les gens de tout âge à, changer de comportement pour protéger leur ouïe des sons de forte intensité, vérifier régulièrement leur audition, utiliser des appareils auditifs si nécessaire et soutenir les personnes atteintes d’une perte auditive.

Auparavant, il n’existait aucune directive ou norme d’écoute sécurisée pour les appareils ou les logiciels de jeu vidéo, selon un communiqué de l’OMS publié le 28 février 2025.

A cet effet, le Dr Jérôme Salomon, Sous-Directeur général de l’OMS chargé de la couverture sanitaire universelle et des maladies transmissibles et non transmissibles de déclarer que « tout le monde peut prendre des mesures dès aujourd’hui pour assurer une bonne santé auditive tout au long de sa vie ».

Selon lui, « la norme OMS/UIT sur l’écoute sûre aide les gouvernements, les fabricants, la société civile et d’autres parties prenantes à favoriser des environnements d’écoute sûrs, afin que les personnes de tous âges puissent protéger leurs oreilles et leur audition, et même lorsqu’elles jouent à des jeux vidéo, ne risquent pas de perdre leur audition. »

Il faut noter que les jeux vidéos et l’e-sport sont devenus l’une des plus grandes industries de divertissement au monde. A en croire l’OMS, environ 3 milliards de personnes jouent à des jeux vidéo sur des appareils tels que des ordinateurs personnels, des consoles de jeux vidéo et des téléphones mobiles, mais la plupart des appareils et des jeux ne disposent pas de fonctions d’écoute sécurisées pour protéger les utilisateurs des bruits nocifs.

Cependant, indique l’OMS, les joueurs risquent une perte auditive permanente en raison d’une exposition prolongée à des sons forts pendant qu’ils jouent ou écoutent de la musique. Ce sont les enfants qui sont particulièrement « plus vulnérables en raison de leur faible tolérance au son et de leur intérêt croissant pour les jeux ».

Toutefois, en fournissant des informations, des avertissements et des fonctions d’écoute sécurisée, l’OMS assure que la nouvelle norme vise à informer les joueurs de jeux vidéos du risque de perte auditive lié aux activités de jeux vidéos bruyantes et à les sensibiliser à la manière dont ils peuvent pratiquer une écoute sûre.

Dès lors, elle estime qu’encourager les individus à reconnaître l’importance d'une bonne santé de l’oreille et d’une bonne audition est cruciale car, selon l’OMS, les individus qui s'en donnent les moyens peuvent changer eux-mêmes et inciter la société en général au changement.