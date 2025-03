Tunisie: Ligue 1- 23e Journée - UST - A quitte ou double

Pas d'autre alternative pour les Tataouinis que de convoiter les trois points de la réhabilitation.

L'épreuve de vérité contre El Gawafel de Gafsa, c'était pour l'UST le match-clé du maintien, le match à six points qu'il ne fallait pas à tout prix rater. En perdant cette rencontre décisive, les Tataouinis se sont mis dans de beaux draps et ont minimisé leurs chances de survie. Tous les bons résultats qu'ils ont réussis loin de leur base, ils les ont presque gommés par ce revers inattendu à domicile.

Leur entraîneur, Sami Gafsi, est encore sous le choc, lui qui avait commencé à voir le bout du tunnel et à récolter les fruits d'un travail de longue haleine. « C'est impensable ce qui nous est arrivé pour perdre un match de cette importance face à un concurrent direct, avoue - t- il avec beaucoup d'amertume. C'est inadmissible. On savait que cette rencontre à enjeu, très crucial pour les deux équipes, ne serait pas facile à négocier, mais de là à passer à côté de la plaque, j'ai encore du mal à y croire et à m'en remettre. Et comme le hasard ne fait pas toujours bien les choses, nous recevons aujourd'hui un CA devant l'obligation de rachat. Un autre revers à domicile et nous serons pratiquement cuits. Quelle malchance ! ».

Sous forte pression

Les Tataouinis n'ont plus que 2 points d'avance sur leur heureux vainqueur de la 22e journée ( 14 contre 12 ). Un faux pas cet après-midi contre les "Rouge et Blanc" de Bettoni et une victoire d'El Gawafel de Gafsa sur l'ASS les condamneraient au retour à la dernière place. Une zone rouge qu'ils avaient pensé pouvoir quitter après leur sursaut des journées écoulées.

Ce retour à la case départ va accentuer la pression sur les épaules des "Bleu et Rouge" durant le match d'aujourd'hui contre des Clubistes, avides de renouer avec la victoire et de ne pas perdre l'une des dernières chances qui leur restent pour coller aux trousses du trio de tête EST - USM - ESS et continuer à convoiter le sacre.

« Nous n'avons qu'à prendre notre courage à deux mains pour espérer engranger les trois points et sortir de cette impasse dans laquelle nous nous sommes mis nous- mêmes, ajoute Sami Gafsi. Même un match nul qui est un moindre mal ne pourrait pas nous être d'un grand secours comme résultat et comme impact psychologique positif sur des joueurs encore atterrés et touchés par la défaite contre El Gawafel de Gafsa. Ça va être pour nous une sacrée bataille physique et tactique pour arriver à déjouer tous ces pronostics qui nous sont défavorables et réaliser le grand exploit du jour».

Les Tataouinis n'ont pas d'autre choix, en effet, que de puiser au plus profond de leurs ressources mentales pour tenter de pallier leurs infériorités sur plus d'un plan face à un adversaire pour qui ce match est aussi un quitte ou double pour rester en course pour le titre.