Gabon: Le Mouvement Ensemble pour le 2è arrondissement de la commune de Libreville appelle à la candidature du Président de la transition

La date de la présidentielle est connue. C'est le 12 avril prochain. Les hommes et partis politiques affutent leurs stratégies pour la conquête du pouvoir par les urnes. Plusieurs associations appellent à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema pour briguer à la magistrature suprême. C'est le cas du Mouvement Ensemble pour le 2è arrondissement de la commune de Libreville appelle à la candidature du Président de la transition a fait sa déclaration ce samedi 1er mars 2025.

Le Mouvement Ensemble pour le 2è arrondissement de la commune de Libreville, comme bien d'autres mouvements, a officiellement appelé à la candidature du président de la transition pour la présidentielle prévue le 12 avril 2025. C'est dans une déclaration lue le samedi dernier, que le Coordonnateur du Mouvement a expliqué les raisons pour lesquelles, ledit mouvement appelle à la candidature de l'actuel président de la transition.

Pour l'ensemble des membres du mouvement, Brice Clotaire Oligui Nguema "incarne les valeurs et les idéaux qui sont au coeur de notre mouvement. Sa vision audacieuse, son engagement inébranlable envers le progrès et son dévouement envers l'intérêt supérieur de notre communauté font de lui, un candidat exceptionnel pour représenter non seulement notre arrondissement mais également tout le pays entier" soutiendra le Coordonnateur.

Il poursuit ses propos en soulignant, "qu'en tant que leader respecté, monsieur Oligui Nguema a démontré sa capacité de rassembler ses compatriotes autour d'une vision commune, à écouter les besoins de la population et à agir avec intégrité et transperce. Son expérience et ses compétences font de lui, un candidat capable de relever les défis de notre nation".

C'est au regard de ce qui précède que le Mouvement Ensemble pour le 2è arrondissement de la commune de Libreville appelle au soutien de la candidature du président de la transition.

"Nous appelons tous les citoyens et toutes les citoyennes de notre arrondissement et du pays tout entier, à soutenir la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema pour l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour tous basé sur l'unité, la justice et le Progrès" lance t-il, dans l'espoir que le Général va répondre positivement à l'appel des populations dans son ensemble.