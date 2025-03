Angola: Le carnaval offre des opportunités d'affaires

Luanda — La tenue d'une autre édition du carnaval de Luanda permet à plusieurs citoyens de trouver des opportunités d'affaires, à Nova Marginal, et ses voisinnages, en mettant l'accent sur la vente de produits alimentaires et de boissons non alcoolisées, ainsi que d'articles liés à l'événement.

Une grande partie des entrepreneurs commercialise des biens consommables, des pièces d'artisanat, des accessoires de carnaval, entre autres, ce qui constituent une opportunité pour des vendeurs ambulants.

Regroupés dans des tentes et kiosques, sur l'endroit officiel, les commerçants cherchent à équilibrer les prix et à satisfaire au maximum les clients, à un moment où la demande est considérable, bien qu'il s'agisse encore du premier jour des trois prévus, de la plus grande fête culturelle du pays.

Même si la cession de l'espace pour le commerce exige un paiement de 30.000 kwanzas, de la part du vendeur, cela n'affecte pas le processus.

L'enceinte commerciale n'a pas encore été entièrement remplie au début du carnaval, avec le défilé de la classe des enfants, mais on s'attend une adhésion massive le dimanche et le lundi, avec des défilés de la classe A et des adultes.

Dans des déclarations à l'ANGOP, certains commerçants ont prédit des revenus plus élevés par rapport à l'édition précédente, même si les prix ne diffèrent pas beaucoup de ceux pratiqués l'année dernière, où un repas pouvait être acheté pour des prix allant de cinq mille kwanzas à plus.

Il a dit avoir donné l'opportunité d'un emploi temporaire à deux autres jeunes, en plus des quatre travailleurs qu'il a, à qui il a dit qu'il paierait plus de cent mille kwanzas chacun pour les trois jours de service.

Pour la troisième fois, en développant son activité à proximité du terrain de carnaval, le vendeur ambulant de biscuits Locátia Inácia, dont les prix des paquets varient entre 200 et 1000 kwanzas, s'est montré optimiste quant aux revenus, à en juger par le mouvement du premier jour.

Elle a affirmé que lors de l'édition 2024, il avait réalisé un bénéfice de plus de 50 000 kwanzas, ce qui l'a grandement aidé à payer les factures du ménage.

Domingas Damião, une autre vendeuse de boissons et de repas, qui vend pour la première fois dans cet établissement, a avoué avoir été surprise par la demande, car les quelques produits qu'elle avait vendus avant même la clôture de ce rapport lui rapportaient un bénéfice de plus de 30 000 kwanzas.

L'édition 2025 du Carnaval de Luanda, dans la catégorie enfants, compte la participation de 15 groupes