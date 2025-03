Ile Maurice: Du rêve au cauchemar

Un couple de Français spécialisé dans la restauration dit vivre un véritable cauchemar à l'île Maurice après avoir tout quitté en France pour y investir et travailler. L'homme, un chef cuisinier de 41 ans, et son épouse, sommelière, ont vendu leur restaurant dans l'Hexagone dans l'espoir d'un avenir meilleur sous les tropiques avec leurs enfants.

Ils expliquent avoir investi EUR 41 500 (environ Rs 2 033 500) dans une entreprise détenant un restaurant dans l'ouest du pays, obtenant ainsi 20 % des actions et un poste de chef et manager. Mais très vite, le rêve s'est transformé en cauchemar.

Malgré la signature des documents de transfert d'actions, le quadragénaire affirme qu'il n'a jamais été enregistré comme actionnaire ou directeur au registre du commerce, en contradiction avec les directives de l'Economic Development Board. Pire encore, selon lui son permis d'investisseur n'a jamais été finalisé faute de documents relatifs à la valeur des actions, que l'actionnaire principal n'aurait pas fournis.

La situation a pris une tournure dramatique lorsque le chef a déclaré avoir été victime de violences physiques et verbales. Il a déposé plainte au poste de police de Pope-Hennessy pour trafic humain et exploitation. Peu après ces incidents, il affirme avoir été suspendu de son travail. Il estime qu'il est victime d'un complot visant à détourner ses fonds et à le pousser à quitter le pays. Il accuse ses anciens partenaires d'avoir utilisé son image de chef français pour attirer la clientèle.

«Aujourd'hui, je vis une détresse humaine profonde. Je reçois des menaces constantes et je suis limité dans mes déplacements. Je souhaite que justice me soit rendue, et que mes droits en tant qu'investisseur et travailleur étranger soient respectés», confie-t-il. Le chef cuisinier espère une intervention des autorités pour que sa situation et celle de sa femme soient rétablies et que justice leur soit rendue. Il se dit déterminé à se battre.